Спокусливий робочий: Вінні Харлоу демонструє ідеальну фігуру у відвертому образі

Вінні Харлоу ніколи не могла всидіти на місці. Завдяки кар'єрі моделі дівчина активно подорожує по всьому світу. Всі пересування 26-річної красуні можна відстежити за її обліковому запису в Instagram. Причому всі виходи супроводжуються стильними образами, які так надихають мільйонну армію її фанів!

Акаунт Вінні – джерело стильних ідей (фото: instagram.com/winnieharlow)

Наприклад, на презентацію Hugo Boss вона прийшла в ультрамодних білих шортах-велосипедках і білому мереживному топі, на який зверху накинула ніжно-блакитного відтінку об'ємну сорочку з довгими рукавами з спокусливо блискучого атласу. Свою роль в образі зіграли і деталі. На шиї красувався чокер, на повіках "палали" тіні яскраво-оранжевого відтінку, а довге волосся було заплетене пляжними легкими хвилями. Вийшов просто бездоганний літній лук!

Вінні на вечірці Hugo Boss з моделлю Стеллою Макксвелл (фото: instagram.com/winnieharlow)

На показ Fendi вона блищала в розкішному вечірньому образі. Родзинка невагомої рожевої сукні, покритої візерунками великих квітів, – напівпрозоре мереживо на грудях. Воно практично повністю продемонструвало тіло знаменитої моделі. Втім, вона тримала напоготові накидку з яскравими квітами. Та й взагалі – голі виходи вже увійшли у звичку у Вінні.

Модель в Римі (фото: instagram.com/winnieharlow)

А кілька годин тому Харлоу показала новий епатажний образ. Дівчина приміряла вбрання в дусі ремонтника доріг. Вузькі джинси, рвані на стегнах, і золотистий топ від Fendi, на шиї – те ж кольє, на голові – червона каска, а в руках дорожній знак з промовистим підписом: "Стоп!".

Новий образ Вінні (фото: instagram.com/winnieharlow)

Мабудь, Вінні взяла участь у черговому проекті, але поки не розкрила таємницю, що це буде. Зате розповіла, куди відправиться незабаром. "Повертаюся до роботи. Наступна зупинка ЛА", – написала вона. У Лос-Анджелесі, втім, вона відразу вирушила на вечірку – дружною компанією вони відзначили день народження своєї подруги. Що ж, Харлоу віртуозно вміє поєднувати роботу і тусовки з численними компаніями по всьому світу.