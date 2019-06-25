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Дикие танцы: Винни Харлоу продемонстрировала новый красочный образ и удивительную пластику

Lite » Мода 25.06.2019 - 21:32
Дикие танцы: Винни Харлоу продемонстрировала новый красочный образ и удивительную пластику
Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

24-летняя канадская модель "зажгла" на концерте

Винни Харлоу обожает тусовки. Девушка не пропускает ни одного музыкального фестиваля, а тем более концерты любимых исполнителей. И отрывается она там на полную! Последние посты на ее странице в Instagram говорят о том, что знаменитая красотка отправилась на очередной из них. К слову, Винни отправилась в родную Канаду, откуда выложила серию фото и видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamaican Canadian (@winnieharlow)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamaican Canadian (@winnieharlow)

Винни "зажигает" (видео: instagram.com/winnieharlow)

Для выхода в свет она примерила летний яркий наряд: обтягивающий комбинезон кислотного салатного оттенка, который подчеркнул каждый миллиметр ее безупречного тела. Дополнили картину объемные кроссовки ярко-белого оттенка, украшения, а также объемная укладка.

Дикие танцы: Винни Харлоу продемонстрировала новый красочный образ и удивительную пластикуДикие танцы: Винни Харлоу продемонстрировала новый красочный образ и удивительную пластикуДикие танцы: Винни Харлоу продемонстрировала новый красочный образ и удивительную пластикуЗнаменитая модель примерила стильный яркий образ (фото: instagram.com/winnieharlow)

Она веселилась в компании друзей, а также исполняла свои знаменитые танцы. "Зовите меня Мутой! Меня определенно заставили выступить на сцене, но спасибо прайду Торонто за вашу любовь и энергию. Я надеюсь, что все вернулись домой в безопасности!", – написала популярная канадская модель.

Дикие танцы: Винни Харлоу продемонстрировала новый красочный образ и удивительную пластику

Супермодели к лицу все образы (фото: instagram.com/winnieharlow)

К слову, ее активность не утихает и в обычной жизни. Винни регулярно занимается спортом, а также обожает бокс, теннис и бадминтон. Помимо того что такие игры отлично сказываются на фигуре, они еще и дисциплинируют, уверена Харлоу. Не обходится она и без уроков от личного фитнес-тренера. Что касается питания, девушка ни в чем себе не отказывает, разве что накануне показов.  

Дикие танцы: Винни Харлоу продемонстрировала новый красочный образ и удивительную пластикуВинни в Париже (фото: instagram.com/winnieharlow) 

Нужно отметить, что вызывающе сексуальные наряды Винни любит чередовать с женственными и "летящими". Так, недавно она продемонстрировала безупречный летний образ. Белое короткое платье с босоножками на высоком каблуке она надела для съемки в Париже. И оно как нельзя лучше подчеркнуло ее стройность, красоту и эффектную внешность. Поклонники и модные порталы остались в восторге.

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