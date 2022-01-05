От соблазнительной кошечки до иконы стиля: как менялся имидж Анджелины Джоли с годами

В молодости одна из самых красивых женщин планеты любила выделяться эпатажными нарядами. В ход шли облегающие кожаные вещи, мини-платья, деним и топы, оголяющие живот. С помощью яркого макияжа девушка всячески подчеркивала свои безупречные черты.

Анджелина Джоли обожала тусовки и татуировки (фото: пресс-служба канала "Украина")

Вечно бунтующая Джоли

Актриса всегда обожала выделяться

Стиль Джоли в молодости и сегодня существено отличается

Постепенно она стала уделять больше внимания своему стилю, в котором сразу наметились тенденции. Теперь актриса любит строгий крой, темные оттенки, которые пришлись по душе еще в юности, и максимально закрытые вещи. В ее гардеробе "поселились" стильные пальто и тренчи, платья миди и обувь на низком ходу.

Джоли в начале замужества с Брэдом Питтом еще любила шпильки (фото: Getty Images)

Сегодня ее практически невозможно увидеть на шпильках – такой она может позволить себе разве что на красных дорожках. А также обожает уютные свитера, юбки-карандаши и классические блузы.

Со временем ее стиль стал более сдержанным и женственным (фото: instagram.com/angelinajolie)