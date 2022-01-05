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Від спокусливої кішечки до ікони стилю: як змінювався імідж Анджеліни Джолі з роками

Автор: Ольга Турчанікова

Анджеліна Джолі – одна з найбільш суперечливих особистостей у світі. Дивлячись на актрису часів її юності, коли сенсом життя бунтарки були тусовки і свобода самовираження, можна насилу уявити собі, що вона перетвориться в багатодітну маму з жорсткими правилами, яка звикла контролювати сімейство, та ще й управлятися з всесвітніми проблемами. Образи актриси також істотно змінилися.

Пропонуємо помилуватися, що носила зірка з юності до сьогоднішніх днів.

В молодості одна з найкрасивіших жінок планети любила виділятися епатажними вбраннями. У хід йшли облягаючі шкіряні речі, міні-сукні, денім і топи, що оголюють живіт. За допомогою яскравого макіяжу дівчина всіляко підкреслювала свої бездоганні риси.

Анджеліна Джолі обожнювала тусовки і татуювання (фото: прес-служба каналу "Україна")

Вічно бунтуюча Джолі

Актриса завжди обожнювала виділятися

Стиль Джолі в молодості і сьогодні істотно відрізняється

Поступово вона стала приділяти більше уваги своєму стилю, в якому відразу намітилися тенденції. Тепер актриса любить строгий крій, темні відтінки, які припали до душі ще в юності, і максимально закриті речі. В її гардеробі "оселилися" стильні пальто і тренчі, сукні міді та взуття на низькому ходу.

Джолі на початку заміжжя з Бредом Піттом ще любила шпильки (фото: Getty Images)

Сьогодні її практично неможливо побачити на шпильках – такою вона може дозволити собі хіба що на червоних доріжках. А також обожнює затишні светри, спідниці-олівці і класичні блузи.

З часом її стиль став більш стриманим і жіночним (фото: instagram.com/angelinajolie)

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