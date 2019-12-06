Спокуслива Снігуронька: Кайлі Дженнер засипала мережу гарячими фото в облягаючому комбінезоні

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка вирушила на відпочинок з подругою і дочкою

Кайлі Дженнер, яка останнім часом була зайнята розробкою і випуском різдвяної колекції макіяжу Holiday Collection, вирушила на відпочинок. Дівчина разом з подругою Ірис Палмер і однорічною дочкою Стормі насолоджується сніговими видами та катанням на лижах. Принаймні, про це говорять вбрання спекотної мільярдерки.

Кайлі в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі буквально засипала мережу фото, де позує в спокусливій образі: білому комбінезоні з хутряними манжетами та коміром, на яких вишита емблема Chanel. Завершує лук виразний макіяж зі стрілками, круглої форми металеві сережки – також від відомого модного будинку – і бездоганна укладка. Супутниця Дженнер – Ірис – приміряла такий же комбінезон, але чорного кольору. На тлі засніжених ялин і в атмосфері, що красномовно говорить про наближення свята, дівчата виглядають, наче зібралися на новорічну вечірку. Такі образи викликали у прихильників масу захоплених відгуків.

Кайлі насолоджується відпочинком (фото: instagram.com/kyliejenner)

Пізніше Кайлі показала ще один образ, не менш привабливий. Цього разу вона вибрала чорну водолазку, шкіряні штани з високою посадкою. Доповнили їх високі шкіряні рукавички, а також хутряні навушники з крупною емблемою Chanel та чобітки зі шнурівкою від Fendi.

Кайлі стоїть з келихом вина біля вікна, пропонуючи аослідовувачам пограти з нею в гру: "Cheers. Біле чи червоне?", – запитала вона. У відповідь фолловери не тільки стали ділитися винними смаками, але і засипали 22-річну знаменитість компліментами: "Ти виглядаєш такою гарненькою", "Ти красива", "Твої аутфіти просто неймовірні!"...

Зимова казка від Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

У сторіз дівчина показала веселі прогулянки по снігу, цілий набір стильних брендових аксесуарів, а також масу атмосферних знімків біля каміна, за грою в боулінг з донькою і просто красивих кадрів з локації.