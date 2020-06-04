Соблазнительная мамочка: Ирина Шейк отправилась на прогулку с дочкой в крошечных мини-шортах

Ирина Шейк славится своим умением создавать стильные образы. Причем не только для светских выходов, а и на обычную прогулку с дочкой. Часто она делает свои аутфиты нарочито соблазнительными. Но в этот раз 34-летняя красотка просто превзошла сама себя. Модель отправилась на утреннюю прогулку по Нью-Йорку в стильном кэжуал-образе в пастельных тонах, который можно брать на вооружение этим летом.

Ирина с дочкой на прогулке (фото: принтскрин instagram.com/spletnik_ru; instagram.com/celebs_in_touch)

Она примерила джинсовые мини-шорты, которые оголили ее бесконечные стройные ноги. А в дополнение к ним подобрала клетчатую рубашку на пару размеров больше. Завершили образ удобные кроссовки, а также солнцезащитные очки и серьги-кольца. Волосы «горячая мамочка» собрала в пучок на затылке и сделала легкий мейк-ап. Малышку Лею она нарядила в платье леопардовой расцветки, которое дополнили черные носки, надетые с контрастными красными босоножками. Девочке Ирина сделала высокий хвост. Смотрелись обе невероятно стильно и эффектно!

Ирина в своей нью-йоркской квартире (фото: instagram.com/irinashayk)

Напомним, Ирина Шейк родила дочку от голливудского актера Брэдли Купера. Пара рассталась в прошлом году, но сохранила теплые отношения. Опеку над девочкой оба родителя разделили поровну. Правда, на прогулках чаще всего папарацци «ловят» именно Ирину. Все дело в том, что на время карантина малышка отправилась к маме – здесь ее опекает также и бабушка. Свою маму Ольгу супермодель забрала к себе в Нью-Йорк несколько месяцев назад.

По поводу расставания с Брэдли Ирина, которая известна своей скрытностью, старалась не говорить. Но однажды на интервью все же разоткровенничалась. «Думаю, что в любые хорошие отношения ты привносишь и лучшее, и худшее в себе – такова уж человеческая природа. Два прекрасных человека далеко не всегда могут составить хорошую пару», – заключила девушка.

Также она призналась, что порой ей бывает нелегко. «Труднее всего найти баланс и научиться быть и одинокой матерью, и работающей женщиной, и воспитательницей. Поверьте, иногда я просыпаюсь с мыслью: «Боже, я не знаю, что мне делать. Я разваливаюсь на куски».