Соблазнительная бунтарка: Винни Харлоу блистает в дерзком образе с голой грудью

Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

25-летня модель умеет удивить

Винни Хорлоу, которая не так давно отметила 25-летие, умеет волновать сердца пользователей сети. Девушка обладает роскошными внешними данными и несомненным чувством вкуса. А потому регулярно публикует в своем микроблоге образы один другого ярче и провокационнее. Она обожает нечто смелое, порой экстравагантное и максимально откровенное.

Винни в очередном дерзком образе (фото: instagram.com/winnieharlow)

Пример тому – последний ее лук. Винни надела голубые джинсы с высокой посадкой, кроп-топ алого оттенка, светло-сиреневого цвета кружевной бюстгальтер, под которым отлично видно ее голую грудь. Дополняют образ яркий макияж с красными тенями, такого же оттенка губами и броскими аксессуарами. Массивные серьги, золотые подвески, ожерелье, золотистые часы…

Отдельно стоит упомянуть прическу – мелкие косички, собранные в высокий хвост на затылке. Винни опирается на фото о красное авто, всем видом давая понять, что бунтарский дух и свободолюбие нью-йоркской молодежи течет и в ее жилах.

Винни любой наряд к лицу (фото: instagram.com/winnieharlow)

«Не убегай от меня, друг… макияж от меня!», – написала под фото знаменитая канадская модель. А поклонники тут же засыпали ее восторгами: «вау!», «ты роскошна», «люблю это»…

Напомним, Винни – одна из самых популярных в мире моделей. А к тому же самых эпатажных и непредсказуемых. На светские мероприятия она часто надевает «голые» платья, а менее гламурные тусовки может посетить и вовсе с голой грудью. На празднование своего дня рождения она выбрала платье с серебристыми блестками и камнями, которое показало ее роскошное тело во всей красе.

Харлоу в леопардовом комбинезоне (фото: instagram.com/winnieharlow)

А недавно она дополнила свое nude-«портфолио» фото в леопардовом полупрозрачном комбинезоне и на высоких каблуках. Девушка приняла участие в сексуальной съемке, выложив в сеть массу снимков с дерзкими подписями. Фолловеры модели, обожают ее страстную натуру, остались в полном восторге.