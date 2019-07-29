ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полуголая и в блестках: Винни Харлоу засыпала сеть пикантными кадрами с дня рождения

Lite » Мода 29.07.2019 - 20:29
Полуголая и в блестках: Винни Харлоу засыпала сеть пикантными кадрами с дня рождения
Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Канадская модель отметила 25-летие

Винни Харлоу известна по всему миру как одна из самых успешных моделей. Ее популярности способствовал и факт наличия у нее витилиго – врожденного заболевания, из-за которого ее кожа носит пигментацию. А вернее – умение принять себя и вдохновить на счастливые перемены тех, кто в этом нуждается. Путь на вершину модельной карьеры начался с  известного телешоу "Топ-модель по-американски".

А сегодня она принимает участие в массе показов, снимается для глянцевых изданий, сотрудничает с такими фешн-гигантами, как Desigual и Victoria's Secret. Это явно не предел, но и сейчас ей чем гордиться. Тем более что повод подытожить достижения как раз есть – в прошлые выходные Винни отметила первый значимый юбилей, знаменитой красотке исполнилось 25 лет.

Полуголая и в блестках: Винни Харлоу засыпала сеть пикантными кадрами с дня рожденияДженнифер Лопес и Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow) 

В честь такого события Харлоу устроила грандиозную вечеринку в Майами, куда были приглашены друзья и родные. Перед этим Винни, к слову, успела посетить концерт Дженнифер Лопес. Туда она примерила голубой костюм – юбка и топ, напоминающий верх купальника, небесного оттенка сделали ее свежей и сияющей. А для дня рождения приготовила нечто поярче.

Полуголая и в блестках: Винни Харлоу засыпала сеть пикантными кадрами с дня рождения

Полуголая и в блестках: Винни Харлоу засыпала сеть пикантными кадрами с дня рожденияНа 25-летие Винни выбрала блестящий во всех смыслах наряд (фото: instagram.com/winnieharlow) 

Красавица примерила необыкновенной красоты костюм от Nene L.A. Shiro, который составили пояс с блестящей бахромой, а также накидка на плечи с узорами из камней и блесток, едва прикрывающая голую грудь Винни. Дополнили наряд только трусики телесного оттенка, а потому  создавалось впечатление, что стройное тело прикрывают только переливы и отблески от многочисленных камней. Дополнили наряд массивные серьги, яркий макияж и укладка-волна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamaican Canadian (@winnieharlow)

Винни на вечеринке в честь дня рождения (фото: instagram.com/winnieharlow) 

В своем микроблоге Винни показала, как режет праздничный торт и веселится в ночном клубе. А на следующий день девушка отправилась в морскую прогулку на яхте. Золотистый купальник она дополнила подвесками, чокерами и браслетами. Винни сделала массу фото в откровенных позах, демонстрируя свое безупречное тело и необычную красоту.

Полуголая и в блестках: Винни Харлоу засыпала сеть пикантными кадрами с дня рожденияПолуголая и в блестках: Винни Харлоу засыпала сеть пикантными кадрами с дня рожденияПолуголая и в блестках: Винни Харлоу засыпала сеть пикантными кадрами с дня рожденияПолуголая и в блестках: Винни Харлоу засыпала сеть пикантными кадрами с дня рожденияВинни с размахом отметила день рождения (фото: instagram.com/winnieharlow) 

Многочисленные фото в откровенном бикини она сопроводила подписями со словами благодарности. "Спасибо всем за поздравления с днем рождения и звонки! Я действительно чувствую любовь, и для меня это большая честь и радость! Это действительно благословение Бога – чувствовать такую любовь!". " Mermaid kisses, Birthday wishes" ("Поцелуи русалки, поздравления с днем рождения…") и другие в таком же духе.

Знойная красотка: Ева Лонгория показала стильный образ и идеальную фигуру Полуголая в бассейне: роскошная Моника Беллуччи блистает в откровенной съемке
Новости Украины модельмодакрасота
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь