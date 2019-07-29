Полуголая и в блестках: Винни Харлоу засыпала сеть пикантными кадрами с дня рождения

Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Канадская модель отметила 25-летие

Винни Харлоу известна по всему миру как одна из самых успешных моделей. Ее популярности способствовал и факт наличия у нее витилиго – врожденного заболевания, из-за которого ее кожа носит пигментацию. А вернее – умение принять себя и вдохновить на счастливые перемены тех, кто в этом нуждается. Путь на вершину модельной карьеры начался с известного телешоу "Топ-модель по-американски".

А сегодня она принимает участие в массе показов, снимается для глянцевых изданий, сотрудничает с такими фешн-гигантами, как Desigual и Victoria's Secret. Это явно не предел, но и сейчас ей чем гордиться. Тем более что повод подытожить достижения как раз есть – в прошлые выходные Винни отметила первый значимый юбилей, знаменитой красотке исполнилось 25 лет.

Дженнифер Лопес и Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

В честь такого события Харлоу устроила грандиозную вечеринку в Майами, куда были приглашены друзья и родные. Перед этим Винни, к слову, успела посетить концерт Дженнифер Лопес. Туда она примерила голубой костюм – юбка и топ, напоминающий верх купальника, небесного оттенка сделали ее свежей и сияющей. А для дня рождения приготовила нечто поярче.

На 25-летие Винни выбрала блестящий во всех смыслах наряд (фото: instagram.com/winnieharlow)

Красавица примерила необыкновенной красоты костюм от Nene L.A. Shiro, который составили пояс с блестящей бахромой, а также накидка на плечи с узорами из камней и блесток, едва прикрывающая голую грудь Винни. Дополнили наряд только трусики телесного оттенка, а потому создавалось впечатление, что стройное тело прикрывают только переливы и отблески от многочисленных камней. Дополнили наряд массивные серьги, яркий макияж и укладка-волна.

Винни на вечеринке в честь дня рождения (фото: instagram.com/winnieharlow)

В своем микроблоге Винни показала, как режет праздничный торт и веселится в ночном клубе. А на следующий день девушка отправилась в морскую прогулку на яхте. Золотистый купальник она дополнила подвесками, чокерами и браслетами. Винни сделала массу фото в откровенных позах, демонстрируя свое безупречное тело и необычную красоту.

Винни с размахом отметила день рождения (фото: instagram.com/winnieharlow)

Многочисленные фото в откровенном бикини она сопроводила подписями со словами благодарности. "Спасибо всем за поздравления с днем рождения и звонки! Я действительно чувствую любовь, и для меня это большая честь и радость! Это действительно благословение Бога – чувствовать такую любовь!". " Mermaid kisses, Birthday wishes" ("Поцелуи русалки, поздравления с днем рождения…") и другие в таком же духе.