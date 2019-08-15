Хищница: Винни Харлоу соблазняет безупречной фигурой в леопардовом комбинезоне

Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Модель примерила свой любимый фасон

Винни Харлоу все оттенки и принты к лицу, но, пожалуй, хищный – особенно. 25-летняя модель явно это подметила, так как при выходах она частенько выбирает именно эту расцветку. К слову, леорадовый, тигровый, змеиный и другие принты держатся на пике популярности рекордное количество времени. А в этом сезоне они покорили весь шоу-бизнес.

Винни в новом леопардовом образе (фото: instagram.com/winnieharlow)

В этот раз Винни порадовала фолловеров весьма соблазнительным нарядом – на девушке надет леопардовый комбинезон из полупрозрачной ткани, который обнажил плечи модели и подчеркнул все ее достоинства. К слову, любительница сверкнуть голой грудью, в этот раз Винни надела под него комплект нижнего белья такой же расцветки. Дополнили лук красотки туфли на умопомрачительных шпильках, пышная укладка (волосы Винни уложены роскошными волнами), а также яркий макияж в выразительными smoky и чувственными губами.

Винни любит демонстрировать свою идеальную фигуру (фото: instagram.com/winnieharlow)

Девушка постаралась показать массу фото с разных ракурсов. Таким образом, ее совершенное тело можно было разглядеть со всех сторон. Посты она сопроводила игривыми подписями. Поклонники тут же принялись обсуждать такой дерзкий и сексуальный образ, наградив модель массой комплиментов и приятных слов.

Винни не раскрыла подробностей проекта. Но она регулярно участвует в массе съемок. Так, недавно она показала новую работу – модель украсила обложку канадского Elle.

Винни и Стефан на обложке глянца (фото: instagram.com/winnieharlow)

Компанию ей составил канадский актер Стефан Джеймс. Для глянца они примерили наряды из новых осеннее-зимних коллекций. На Винни надето черное закрытое платье, сплошь покрытое турецкими огурцами и белыми цветами. Дополнили образ массивные серьги и нежный макияж. А Стефан одет в горчичный костюм классического кроя и бежевую рубашку. Поклонники, как и сами звезды, остались просто в восторге от съемки!