Соблазнительная бизнесвумен: 53-летняя Синди Кроуфорд восхитила стройной фигурой в новой съемке

Синди Кроуфорд показала новую работу – культовая модель 90-х стала лицом рекламной кампании бренда одежды Jones New York. В своем микроблоге 53-модель показала первое фото – стильная съемка была сделана в черно-белой манере. Кроуфорд демонстрирует стильный образ для бизнес-леди, который подчеркнул ее по-прежнему стройное тело. Она надела белый топ, а также укороченный жакет с рукавами три четверти и узкие брюки. Макияж ей сделали легкий, но подчеркнули ее безукоризненные черты лица, а волосы уложили в объемную укладку.

Новый образ Синди (фото: instagram.com/cindycrawford)

Модель для этой съемки выбрали не случайно. Синди успевает виртуозно играть множество ролей в своей жизни, заниматься массой дел и при этом оставаться энергичной, ухоженной и красивой. Знаменитость занимается своей семьей, собственным бизнесом и до сих пор снимается для многих изданий. Своим примером она хочет вдохновить и других, дав им возможность делать то же самое.

Кроуфорд обожает кэжуал и деловые образы (фото: instagram.com/cindycrawford)

"Рада поделиться первым образом новой рекламной кампании We Mean Business с Jones New York. Спасибо за признание силы, которая требуется, чтобы быть матерью, партнером, бизнес-леди и другом. Я взволнована помогать, поощрять и расширять возможности женщин во всем мире, которые ежедневно играют так много ролей", – написала под снимком восхищенная новым проектом Синди.

Новая татуировка сына Синди (фото: instagram.com/cindycrawford)

К слову, сын Синди Кроуфорд также недавно дал новый инфоповод. Пресли Гербер, который как и мама, стал моделью, сделал оригинальную татуировку, причем прямо на лице. Надпись на правой скуле 20-летнего красавчика гласит: MISUNDERSTOOD, то есть "неправильно понятый". Интересно, что поклонники остались крайне недовольны таким "украшением" своего любимчика.

Пресли не стал молчать на заявления хейтеров и резко высказался, защищая свой личный выбор. "Вы не знаете, что я чувствую. Не знаете, что у меня в голове…", – заявил парень и призвал всех говорить неприятные вещи ему в лицо, а не прятаться.