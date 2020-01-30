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Модная битва: Синди Кроуфорд и Клаудиа Шиффер блистают в одинаковых соблазнительных комбинезонах

Lite » Мода 30.01.2020 - 20:31
Модная битва: Синди Кроуфорд и Клаудиа Шиффер блистают в одинаковых соблазнительных комбинезонах
Клаудиа Шиффер (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Берем на вооружение этой весной!

Клаудиа Шиффер – культовая модель 90-х, которая до сих пор снимается для глянцевых изданий и принимает участие в показах. Но хотя по подиуму знаменитая красотка и ходит намного реже, это никак не отражается на ее сотрудничестве со многими брендами. По микроблогу модели легко отследить последние тренды, так как Клаудиа просто обожает новинки. Один из самых ярких луков она продемонстрировала несколько часов назад.

Модная битва: Синди Кроуфорд и Клаудиа Шиффер блистают в одинаковых соблазнительных комбинезонах Клаудиа Шиффер в стильном наряде (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Шиффер примерила кожаный стеганый комбинезон Chanel с крупными карманами на бедрах, отложным воротом, небольшим запахом и поясом на талии. Примечательно, что таким образом она сумела дважды попасть в яблочко. Кожа – один и самых главных трендов сезона. Как и комбинезоны, которые можно увидеть на каждой второй знаменитости.

Дополнить наряд Клаудиа решила черно-белыми босоножками с острым носком, а также черным браслетом, также от Chanel. Волосы она свободно распустила по плечам. А вот с сумочкой модель явно не определилась: звезда стоит возле огромной коллекции разноцветных сумок культового бренда в своем шкафу.

Выглядит модель невероятно молодо и привлекательно, с трудом верится, что в августе наступившего года она отметит 50-летний юбилей.

Модная битва: Синди Кроуфорд и Клаудиа Шиффер блистают в одинаковых соблазнительных комбинезонахСинди по-прежнему обворожительна (фото: instagram.com/harpersbazaarsg)

К слову, еще одна легендарная модель – Синди Кроуфорд – на днях также продемонстрировала любовь к кожаным вещам. Что примечательно: она примерила точно такой же комбинезон для съемок Harper's BAZAAR Сингапур. Модную вещь она обыграла немного иначе, подобрав к ней высокие сапоги на плоской подошве, колье и очки-авиаторы. Вышло дерзко и соблазнительно!

Что ж, обе красавицы еще раз доказали, что возраст для соблазнительных и модных вещей не помеха. Оцениваем, кому он больше удался.

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