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Зніміть це негайно: стиліст назвала головні антитренди весни і літа

Lite » Мода 17.04.2020 - 17:56
Зніміть це негайно: стиліст назвала головні антитренди весни і літа
Ілюстративне фото (instagram.com/open_your_style)

Експерт розповіла, які речі краще вигнати зі свого гардероба

Всі дівчата хочуть бути модними і щоб в їх гардеробі було все найтрендовіше. При цьому важливо стежити і за тим, що вже вийшло з моди або ж просто може зіпсувати весь образ. Стиліст-блогер Катерина Соколовська, яка раніше поділилася головними весняними трендами, на своїй сторінці в Instagram назвала головні антитренди весни і літа.

Антитренди - не завжди щось старомодне, "з бабусиної скрині", усипане яскравими стразами або з безглуздим принтом... Буває так, що буквально одна деталь кардинально "спрощує" образ, чого нам і не хотілося б.

Але як же врахувати всі ці тонкощі? Які речі в своїй шафі відкласти на дальню полицю, а на які - випадково не "напасти", розгубившись раптом в магазині?


У цьому вам знадобляться рекомендації стиліста, почнемо правильно готуватися до літа, тепла вже сьогодні!

Отже, як не варто робити:

Зніміть це негайно: стиліст назвала головні антитренди весни і літаЗніміть це негайно: стиліст назвала головні антитренди весни і літаЗніміть це негайно: стиліст назвала головні антитренди весни і літаЗніміть це негайно: стиліст назвала головні антитренди весни і літаЗніміть це негайно: стиліст назвала головні антитренди весни і літаЗніміть це негайно: стиліст назвала головні антитренди весни і літа
Ілюстративне фото (instagram.com/open_your_style)

Хочеться вірити, що влітку ми все-таки зможемо вигуляти те, що терпляче чекає свого часу.

Нагадаємо, стиліст Анастасія Stacymills перерахувала, які речі навряд чи вийдуть з моди - так що сміливо купляйте їх.

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