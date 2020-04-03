Стилист назвала 10 вещей, которые не выйдут из моды

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, что еще долго не потеряет своей актуальности

Модные тенденции сменяются довольно быстро, и многие девушки боятся отстать от трендов и появиться на публике в чем-то устаревшем. Однако есть вещи, которые еще долго не потеряют своей актуальности и могут прослужить вам верой и правдой много лет. Стилист Анастасия Stacymills, которая ранее рассказала, что может испортить весь образ, перечислила на своей странице в Instagram, какие вещи вряд ли выйдут из моды.

Топ-10 вечноактуальных вещей:

1. Белая футболка. Крой прямой, свободный силуэт, рукава и пройма широкие.

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2. Прямые джинсы на средней посадке. Лет 5 носить вам их точно, пока не убьете.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

3. Пальто-халат длины миди. Идёт абсолютно всем.

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4. Тренч миди. Рекомендую обзавестись.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

5. Лоферы. Такие, как на картинке, будут актуальны всегда.

Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

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6. Челси. Да, самые базовые челси с нами надолго.



Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)⠀

7. Пуловер или свитер из кашемира белого, бежевого или серого цвета. Силуэт свободный.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

8. Сумка геометричной формы. Потом уже все остальные сумки покупайте.



Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)⠀

9. Серьги-колечки. Среднего размера (пару см в диаметре) самые универсальные. Уместны всегда.



Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

10. Улыбка на вашем лице. Точно не выйдет из моды никогда.

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