Снежная королева: топ-5 зимних образов Кейт Миддлтон на все случаи жизни

Кейт Миддлтон - одна из самых обсуждаемых персон в мире и представительниц королевской семьи Великобритании. За первенство с ней может “побороться” лишь Меган Маркл. Образы герцогини Кембриджской обсуждают более щепетильно и детально, чем ее важные официальные выходы. Однако стилисты супруги принца Уильяма к такому вызову готовы! LITE предлагаем рассмотреть топ-5 наиболее удачных и стильных зимних выходов Кейт Миддлтон, которые с легкостью можно повторить.

В офис

Стиль Кейт Миддлтон - сама сдержанность. Все же королевский дресс-код имеет определенные правила, нарушать которые не стоит (разве что совсем немного на светских гала-ужинах). Герцогиню Кембриджскую крайне редко увидишь с глубоким декольте, разрезами до середины бедра и т.д. Да и супруге принца Уильяма по душе другой стиль - более спортивный, комфортный и повседневный. К примеру, костюм с водолазкой. Один из таких образов Миддлтон продемонстрировала во время официального визита сотрудников кафедры психологии и языковых наук в Лаборатории нейронауки Университетского колледжа Лондона.

Миддлтон выбрала костюм насыщенного винного оттенка, состоящий из жакета, а также мини-юбки. Образ довершает черная водолазка, а также черные колготки. Кстати, именно колготки в данном образе нивелируют “откровенность мини-образа”. Такой вариант отлично подойдет для офиса и деловых встреч - сдержанно и в то же время “с женской игривостью”.

Кейт Миддлтон демонстрирует идеальный офисный образ (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

На свидание или встречу с подругами

Еще один утепленный вариант на зиму - в силуэтном зеленом платье длины чуть выше колена. Миддлтон вообще крайне редко встретишь в макси или миди. Платье яркого зеленого оттенка украшено оригинальными декоративными карманами, что добавляет образу некой игривости. И вновь свой образ герцогиня Кембриджская дополняет черными колготками, а также любимыми черными ботинками L.K.Bennett на шнуровке и устойчивом каблучке.

Кстати, в таком образе герцогиня Кэтрин посетила школы Lavender Primary School и Alperton Community School. Герцоги Кембриджские уделяют много внимания системе образования в Великобритании.

Мы же советуем присмотреться к такому луку для похода в кино с подругой. Или же на свидание.

Кейт Миддлтон в зеленом повседневном платье (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Также обратите внимание на еще один более “торжественный” образ Кэтрин - в утепленном длинном пальто болотного оттенка, замшевых сапогах на шпильке, а также в теплом шарфе. Образ довершают длинные перчатки и зеленая сумочка. Чем не вариант для зимней прогулки с любимым?

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Для встречи Нового 2020 года

“Классический” рождественский образ герцогини Кембриджской по достоинству оценили поклонники Королевской семьи. Миддлтон появилась в прошлом году на публике в клетчатой юбке длины миди, черной кофточке на пуговицах, а также дополнила свой образ замшевыми сапожками на шпильке. Получилось и сдержанно, и празднично, и как-то по-домашнему уютно. В конце-концов, шотландская клетка - всегда идеальный вариант для встречи новогодних праздников.

"Рождественская" Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

На семейную прогулку

Один из недавних образов, в которых Миддлтон появилась на публике - в простом спортивном наряде на каждый день. В таком образе супруга принца Уильяма вместе с членами благотворительной организации Family Action посетила ферму в графстве Бакингемшир. Миддлтон пообщалась с детьми большой семьи, также стала гостьей праздника в честь Рождества.

Как обычно, отдельного внимания заслуживает образ герцогини. Мидлтон появилась перед камерами в простых синих джинсах, теплом зеленом свитере, а также пуховой красной куртке. На ножках - удобные кожаные ботинки и теплые носки. Отличный образ для зимней прогулки по заснеженному парку.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Также предлагаем "посетить" стильный мастер-класс от Меган Маркл. Герцогиня Сассекская показала топ-4 базовых модели пальто, которые должны быть у каждой.