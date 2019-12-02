Идеальная пара: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали кулинарный мастер-класс к Рождеству

Принц Уильям и Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Праздничный выпуск с герцогами Кембриджскими зрители увидят 16 декабря

Кейт Миддлтон и принц Уильям уже готовятся к встрече рождества 25 декабря. Одна из самых обсуждаемых в мире пар приготовила традиционное в Британии рождественское лакомство — рулет-безе. При этом приготовление состоялось в рамках популярного кулинарного шоу - в одном из выпусков передачи телевизионного шеф-повара и кондитера 84-летней Мэри Берри.

Как отмечает пресс-служба королевского дворца, запись программы посвятили всем жителям Британии, которые вынуждены будут работать в праздничные дни. Именно для таких “работяг” Мэри Берри приготовила рождественский ужин в компании герцогини и герцога Кембриджских.

По-настоящему королевский выпуск шоу получил название “A Berry Royal Christmas”. Телезрители и поклонники программы увидят его только 16 декабря на телеканале BBC One. Уже известно точно время - в 20:30 по лондонскому времени.

Кстати, герцогиня Кэтрин и принц Уильям приготовили традиционный рождественский десерт - рулет-безе. А вот гостями съемок передачи, которые и попробовали кулинарные изыски королевской четы, стали медсестры, работники экстренных служб, сотрудники подразделения матери и ребенка и военнослужащие Великобритании.

Как обычно, внимание модных СМИ также было приковано к образу Кейт Миддлтон. Для съемок рождественского выпуска герцогиня выбрала изысканное платье от Alessandra Rich. При этом в рождественских оттенках красного и белого. Платье с длинными рукавами декорировано также воротником-бантиком, что придает образу дополнительной элегантности.

Отметим также, что ранее 84-летняя Берри уже сопровождала Кейт Миддлтон на нескольких “кулинарных” мероприятиях. К примеру, они украшали капкейки на открытии нового сада для детей (“Назад к природе”) в графстве Суррей. Дело в том, что Мэри Берри - настоящая телезвезда Великобритании, автор поваренных книг и блогер. Также она являлась судьей популярного британского шоу The Great British Bake Off. Здесь участники соревнуются за звание лучшего пекаря.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон блистала в полупрозрачном роскошном платье Alexander McQueen на благотворительном шоу Royal Variety Performance в Лондоне.