Смело! Наталья Водянова удивила ярким макияжем и откровенным нарядом

Наталья Водянова – одна из самых популярных моделей в мире, которая к тому же славится своей естественностью. Ее редко увидишь с ярким макияжем или идеальной укладкой. Чаще – с легким естественным мейк-апом и копной пышных непослушных волос. Тем большим сюрпризом для поклонников знаменитой красавицы становятся ее образы "на выход", которые она, как бизнесвумен, филантроп и модель периодически все же демонстрирует.

Наталья Водянова к новой неделе готова (фото: instagram.com/natasupernova)

Один из таких луков она показала несколько часов назад. 37-летняя красавица примерила кружевной джемпер, под которым проглядывало нижнее белье, а сверху накинула пиджак в мелкую белую полоску. Завершал такой достаточно соблазнительный образ яркий макияж: smoky eyes в серых тонах, а также ярко-красные губы. Знаменитые брови модели, которые в свое время стали чуть ли не ее визитной карточкой, ей зачесали наверх и зафиксировали гелем, а на всю кожу нанесли щедрый слой золотистого хайлайтера. "Смелая и готовая к этой неделе, как мой макияж", – написала Водянова под фото.

Яркие образы Наталья оставляет только на выход (фото: instagram.com/natasupernova)

Фолловеры Натальи, которые всегда любят восхищаться ее красотой, в этот раз также молчать не стали:

Ну нельзя быть красивой такой

Идеальная женщина

Ух ты потрясающий лук, я думаю, что синие тени для век тоже будут выглядеть потрясающе!

Шикарная

Вы магически привлекательная! Целостность и искренность во всём. Море восхищения и уважения!

Обожаю вас, Наталья! Всегда бесподобна

Скриншоты комментариев (фото: instagram.com/natasupernova)

Напомним, накануне Водянова устроила семейный день. Вместе с бабушкой и детьми модель провела воскресенье за украшением елки, выпечкой печенья, играми и съемкой забавных роликов. С детьми, бабушкой и друзьями они устроили настоящий праздник зимы, опубликовав затем серию атмосферных кадров: "Это сезон веселья. Счастливого воскресенья всем", – написала Наталья.