Сміливо! Наталя Водянова здивувала яскравим макіяжем і відвертим вбранням

Наталя Водянова – одна з найпопулярніших моделей в світі, яка до того ж славиться своєю природністю. Її рідко побачиш з яскравим макіяжем або ідеальною укладкою. Частіше – з легким природним мейк-апом і копицею пишного неслухняного волосся. Тим більшим сюрпризом для шанувальників знаменитої красуні стають її образи "на вихід", які вона, як бізнесвумен, філантроп і модель періодично все ж демонструє.

Наталя Водянова до нового тижня готова (фото: instagram.com/natasupernova)

Один з таких луків вона показала кілька годин тому. 37-річна красуня приміряла мереживний джемпер, під яким проглядала нижня білизна, а зверху накинула піджак в дрібну білу смужку. Завершував такий досить спокусливий образ яскравий макіяж: smoky eyes в сірих тонах, а також яскраво-червоні губи. Знамениті брови моделі, які в свій час стали чи не її візитною карткою, їй зачесали наверх і зафіксували гелем, а на всю шкіру завдали щедрий шар золотистого хайлайтера. "Смілива і готова до цього тижня, як мій макіяж", – написала Водянова під фото.

Яскраві образи Наталія залишає тільки на вихід (фото: instagram.com/natasupernova)

Фолловери Наталі, які завжди люблять захоплюватися її красою, цього разу також мовчати не стали:

Ну не можна бути красивою такою

Ідеальна жінка

Ух ти, приголомшливий лук, я думаю, що сині тіні для повік теж будуть виглядати приголомшливо!

Шикарна

Ви магічно приваблива! Цілісність і щирість у всьому. Море захоплення і поваги!

Обожнюю вас, Наталю! Завжди незрівнянна

Скріншоти коментарів (фото: instagram.com/natasupernova)

Нагадаємо, напередодні Водянова влаштувала сімейний день. Разом з бабусею і дітьми модель провела неділю за прикрасою ялинки, випічкою печива, іграми і зйомкою забавних роликів. З дітьми, бабусею та друзями вони влаштували справжнє свято зими, опублікувавши потім серію атмосферних кадрів: "Це сезон веселощів. Щасливої неділі всім", – написала Наталя.