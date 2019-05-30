Сладкая конфетка: Катя Осадчая пленила изысканным образом в розовых тонах

Катя Осадчая продолжает пополнять свой марафон светских мероприятий новыми яркими событиями. Неизменная ведущая программы "Світське життя" посетила еще одну важную и значимую вечеринку – на этот раз по случаю 15-летия журнала Pink в Украине. Конечно же, ведущая выбрала наряд в розовых тонах!

Так, на instagram-страничке Осадчей и программы “Світське життя” была опубликована целая серия различных фотографий, на который можно рассмотреть как образ телеведущей, так и ее звездных гостей. И к слову, среди них появились уже новые лица.

Начнем с образа ведущей. На светской вечеринке Катя Осадчая блистала в элегантном брючном костюме насыщенного розового оттенка. Укороченные брючки, удлиненные классический пиджак на голое тело, серебряные туфли на шпильке – комбинация смотрится одновременно элегантно и очень женственно. Из аксессуаров – белый тонкий пояс, подчеркивающий талию, интересная шляпка с широкими полями и оригинальные массивные серьги белого цвета. Макияж сделан с акцентом на глаза.

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

На своей страничке ведущая опубликовала в разделе сториз сразу несколько фото с деталями образа – можно детальнее рассмотреть геометрические серьги и новую шляпку в коллекции Осадчей.

Новый образ Кати Осадчей (фото: instagram.com/kosadcha)

И конечно же, обратим внимание на гостей вечера. Телеведущая также показала несколько исполнительниц. К примеру, с Осадчей видим украинскую молодую певицу Джерри Хейл, чья песня "Охрана, отмена" буквально взорвала сеть и стала мега популярным в Украине хитом.

Катя Осадчая и Джерри Хейл (фото: instagram.com/svitsketv)

Также перед камерами с Осадчей позировала Анастасия Кожевникова - бывшая солистка группы "ВИА Гра", сейчас занимается сольной карьерой.

Катя Осадчая и Анастасия Кожевникова (фото: instagram.com/svitsketv)

Поклонники Осадчей также поспешили оставить свои отзывы:

Це капелюх чи НЛО у Вас на фото?))

Красотка!

Очень идет этот костюм!

Как всегда, безупречна!

Красивая Катюня)

Фото просто фантастичне, ідеальне!

Катя, ви виглядаєте,як сама найкраща цукерка!

Очень интересный образ!

Катю, Ви красиві в будь-якому вбранні. Рожеве теж дуже пасує.

Напомним, ранее Катя Осадчая восхитила оригинальным образом в открытом топе. Телевеущая посетила вечеринку другого глянца - журнала ELLE.

Также до этого 35-летняя Осадчая без макияжа восхитила цветущей внешностью.