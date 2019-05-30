Солодка цукерочка: Катя Осадча полонила вишуканим образом в рожевих тонах

Осадча не могла пропустити 15-річчя журналу Pink
Катя Осадча продовжує поповнювати свій марафон світських заходів новими яскравими подіями. Незмінна ведуча програми "Світське життя" відвідала ще одну важливу і значиму вечірку – на цей раз з нагоди 15-річчя журналу Pink в Україні. Звичайно ж, ведуча обрала вбрання у рожевих тонах!
Так, на instagram-сторінці Осадчій і програми "Світське життя" була опублікована ціла серія фотографій, на який можна розглянути як образ телеведучої, так і її зіркових гостей. І до речі, серед них з'явилися вже нові обличчя.
Почнемо з образу ведучої. На світській вечірці Катя Осадча блищала в елегантному брючному костюмі насиченого рожевого відтінку. Укорочені брючки, подовжені класичний піджак на голе тіло, срібні туфлі на шпильці – комбінація виглядає водночас елегантно і дуже жіночно. З аксесуарів – білий тонкий пояс, що підкреслює талію, цікавий капелюшок із широкими полями і оригінальні масивні сережки білого кольору. Макіяж зроблений з акцентом на очі.
Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
На своїй сторінці ведуча опублікувала в розділі сторіз відразу кілька фото з деталями образу – можна детальніше розглянути геометричні сережки і новий капелюшок у колекції Осадчої.
Новий образ Каті Осадчої (фото: instagram.com/kosadcha)
І звичайно ж, звернемо увагу на гостей вечора. Телеведуча також показала кілька виконавиць. Приміром, з Осадчою бачимо українську молоду співачку Джеррі Хейл, чия пісня"Охрана, отмена" буквально підірвала мережу і стала мега популярним в Україні хітом.
Катя Осадча і Джеррі Хейл (фото: instagram.com/svitsketv)
Також перед камерами з Осадчою позувала Анастасія Кожевнікова - колишня солістка групи "ВІА Гра", зараз займається сольною кар'єрою.
Катя Осадча та Анастасія Кожевнікова (фото: instagram.com/svitsketv)
Шанувальники Осадчої також поспішили залишити свої відгуки:
Це капелюх чи НЛО у Вас на фото?))
Нагадаємо, раніше Катя Осадча захопила оригінальним образом у відкритому топі. Телевеущая відвідала вечірку іншого глянцю - журналу ELLE.
Також до цього 35-річна Осадча без макіяжу захопила квітучою зовнішністю.