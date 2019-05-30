Солодка цукерочка: Катя Осадча полонила вишуканим образом в рожевих тонах

Катя Осадча продовжує поповнювати свій марафон світських заходів новими яскравими подіями. Незмінна ведуча програми "Світське життя" відвідала ще одну важливу і значиму вечірку – на цей раз з нагоди 15-річчя журналу Pink в Україні. Звичайно ж, ведуча обрала вбрання у рожевих тонах!

Так, на instagram-сторінці Осадчій і програми "Світське життя" була опублікована ціла серія фотографій, на який можна розглянути як образ телеведучої, так і її зіркових гостей. І до речі, серед них з'явилися вже нові обличчя.

Почнемо з образу ведучої. На світській вечірці Катя Осадча блищала в елегантному брючному костюмі насиченого рожевого відтінку. Укорочені брючки, подовжені класичний піджак на голе тіло, срібні туфлі на шпильці – комбінація виглядає водночас елегантно і дуже жіночно. З аксесуарів – білий тонкий пояс, що підкреслює талію, цікавий капелюшок із широкими полями і оригінальні масивні сережки білого кольору. Макіяж зроблений з акцентом на очі.

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

На своїй сторінці ведуча опублікувала в розділі сторіз відразу кілька фото з деталями образу – можна детальніше розглянути геометричні сережки і новий капелюшок у колекції Осадчої.

Новий образ Каті Осадчої (фото: instagram.com/kosadcha)

І звичайно ж, звернемо увагу на гостей вечора. Телеведуча також показала кілька виконавиць. Приміром, з Осадчою бачимо українську молоду співачку Джеррі Хейл, чия пісня"Охрана, отмена" буквально підірвала мережу і стала мега популярним в Україні хітом.

Катя Осадча і Джеррі Хейл (фото: instagram.com/svitsketv)

Також перед камерами з Осадчою позувала Анастасія Кожевнікова - колишня солістка групи "ВІА Гра", зараз займається сольною кар'єрою.

Катя Осадча та Анастасія Кожевнікова (фото: instagram.com/svitsketv)

Шанувальники Осадчої також поспішили залишити свої відгуки:

Це капелюх чи НЛО у Вас на фото?))

Красуня!

Дуже йде цей костюм!

Як завжди, бездоганна!

Красива Катюня)

Фото просто фантастичне, ідеальне!

Катя, ви виглядаєте,як сама найкраща цукерка!

Дуже цікавий образ!

Катю, Ви красиві в будь-якому вбранні. Рожеве теж дуже пасує.

Нагадаємо, раніше Катя Осадча захопила оригінальним образом у відкритому топі. Телевеущая відвідала вечірку іншого глянцю - журналу ELLE.

Також до цього 35-річна Осадча без макіяжу захопила квітучою зовнішністю.