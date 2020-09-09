ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Как скрыть живот с помощью одежды: модные приемы от стилиста

Автор: Lite

Эксперт рассказала о стильных уловках, которые помогут скорректировать фигуру

Грамотно подобранные и скомбинированные вещи в одном образе способы преображать фигуру на глазах и бороться с ее видимыми несовершенствами. Так, стилист Полина Рыжова на страничке в Instagram раскрыла уловки, которые помогут прикрыть живот и при этом выглядеть стильно.

Топ-5 приемов, которые помогут визуально спрятать животик:

  • Если вы хотите скорректировать зону живота, выбирайте удлиненный верх, либо можно использовать многослойность (создать например "стройнящую вертикаль" - не застегнутый жакет или удлиненный кардиган).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Самые читаемые новости
  • Обувь на каблуке (даже на небольшом или платформа) добавит рост и стройность силуэту.

Трендовые юбки осени-2020: полный гид от стилиста

  • Объемную рубашку можно носить и без ремня, но если хочется подчеркнуть талию - ваш помощник это ремень.
  • Удлиненный верх (рубашка) отлично корректируют не только зону живота, но и бедер.
  • Классические брюки со стрелками и грубые ботинки не сочетаются. Вбирайте более изящные модели. Обувь в тон низа (брюк) визуально удлиняет ноги.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт также рассказала, как носить принты и предложила несколько вариантов, а также научила, как с их помощью скорректировать фигуру:

  • full-body – образ, в котором принт играет основную роль (например это может быть платье).
  • print block – образ, в котором блоки из тканей с принтами сочетаются с однотонными вещами (например, однотонные брюки + блуза с принтом).
  • акцент – шарфы, сумки, обувь с принтом, которые будут акцентом, а не как основа образа.

Смешение принтов + крупный принт сделали фигуру бесформенной. Яркий принт лучше "успокоить" однотонным цветом.

Напомним, что ранее дизайнер Андре Тан перечислил варианты модных кроссовок на осень-2020.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины модастилист