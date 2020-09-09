Как скрыть живот с помощью одежды: модные приемы от стилиста

Эксперт рассказала о стильных уловках, которые помогут скорректировать фигуру
Грамотно подобранные и скомбинированные вещи в одном образе способы преображать фигуру на глазах и бороться с ее видимыми несовершенствами. Так, стилист Полина Рыжова на страничке в Instagram раскрыла уловки, которые помогут прикрыть живот и при этом выглядеть стильно.
Топ-5 приемов, которые помогут визуально спрятать животик:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Эксперт также рассказала, как носить принты и предложила несколько вариантов, а также научила, как с их помощью скорректировать фигуру:
Смешение принтов + крупный принт сделали фигуру бесформенной. Яркий принт лучше "успокоить" однотонным цветом.
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