Як приховати живіт за допомогою одягу: модні прийоми від стиліста

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про стильні хитрощі, які допоможуть скорегувати фігуру

Грамотно підібрані і скомбіновані речі в одному образі здатні покращити фігуру на очах і боротися з її видимими недосконалостями. Так, стиліст Поліна Рижова на сторінці в Instagram розкрила хитрощі, які допоможуть прикрити живіт і при цьому виглядати стильно.

Топ-5 прийомів, які допоможуть візуально приховати животик:

Якщо ви хочете скорегувати зону живота, вибирайте подовжений верх, або можна використовувати багатошаровість (створити, наприклад, "вертикаль, що додає стрункості" - не застебнутий жакет або подовжений кардиган).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Взуття на підборах (навіть на невеликому або платформа) додасть зросту і стрункість силуету.

Трендові спідниці осені-2020: повний гід від стиліста

Об'ємну сорочку можна носити і без ременя, але якщо хочеться підкреслити талію - ваш помічник - це ремінь.

Подовжений верх (сорочка) відмінно коригують не тільки зону живота, але і стегон.

Класичні брюки зі стрілками і грубі черевики не поєднуються. Обирайте більш витончені моделі. Взуття в тон низу (штанів) візуально подовжує ноги.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт також розповіла, як носити принти і запропонувала декілька варіантіви навчила, як з їх допомогою скорегувати фігуру:

full-body – образ, в якому принт відіграє основну роль (наприклад, це може бути сукня).

print block – образ, в якому блоки з тканин з принтами поєднуються з однотонними речами (наприклад, однотонні штани + блуза з принтом).

акцент – шарфи, сумки, взуття з принтом, які будуть акцентом, а не як основа образу.

Змішання принтів + великий принт зроблять фігуру безформенною. Яскравий принт краще "заспокоїти" однотонним кольором.

Нагадаємо, що раніше дизайнер Андре Тан перерахував варіанти модних кросівок на осінь-2020.