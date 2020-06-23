Как скорректировать зону живота с помощью одежды: советы стилиста
Иллюстративное фото (pexels.com)
Эксперт поделилась эффективными техниками коррекции фигуры
Если вы не совсем довольны своей талией и зоной живота в целом, вполне можно скорректировать недостатки с помощью одежды. Как именно это сделать, рассказала на своей странице в Instagram стилист Вика Барва.
Коррекция зоны живота:
⠀
Если есть талия и животик в нижней части:
⠀
- Свободная посадка одежды в районе живота и бедер
- Платья, топы, жакеты на запАх, платья А-силуэта, платья-рубашки с поясом, платья-халаты
- Драпировки и складки в нужной зоне
- Плотная, формообразующая ткань
Иллюстративное фото (pexels.com)
- Низы из плотной, однотонной ткани на средней и высокой посадке без декоративных элементов
- Нет бесформенным силуэтам – легкий намек на талию делает фигуру более изящной.
Модницам на заметку: стилист назвала топ-5 главных ошибок женского гардероба
Если талия не выражена, присутствуют бочка и животик:
⠀
- Не обтягиваем зону живота
- Не располагаем горизонтальные линии в этой зоне, особенно край изделий. Удлиненные плечевые изделия
- Плечевые изделия носим навыпуск
- Второй слой, который носим не застегнутым – ваш друг, так как дает самый видимый эффект, создавая 2 вертикальные линии
- Верха прямого или расклешенного кроя
- Платья, топы на запАх, платья-рубашки прямого кроя без пояса.
Иллюстративное фото (pexels.com)
- Плотная, формообразующая ткань верхов
- Низы на средней или низкой посадке, резинка на поясе дает более изящную посадку
Иллюстративное фото (pexels.com)
Напомним, ранее дизайнер Андре Тан назвал 10 женских вещей, которые раздражают мужчин.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Lite