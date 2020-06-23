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Как скорректировать зону живота с помощью одежды: советы стилиста

Lite » Мода 23.06.2020 - 15:32
Как скорректировать зону живота с помощью одежды: советы стилиста
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт поделилась эффективными техниками коррекции фигуры

Если вы не совсем довольны своей талией и зоной живота в целом, вполне можно скорректировать недостатки с помощью одежды. Как именно это сделать, рассказала на своей странице в Instagram стилист Вика Барва.

Коррекция зоны живота:

Если есть талия и животик в нижней части:

  • Свободная посадка одежды в районе живота и бедер
  • Платья, топы, жакеты на запАх, платья А-силуэта, платья-рубашки с поясом, платья-халаты
  • Драпировки и складки в нужной зоне
  • Плотная, формообразующая ткань

Как скорректировать зону живота с помощью одежды: советы стилиста

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Низы из плотной, однотонной ткани на средней и высокой посадке без декоративных элементов
  • Нет бесформенным силуэтам – легкий намек на талию делает фигуру более изящной.
  • Корректирующее белье

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Если талия не выражена, присутствуют бочка и животик:

  • Не обтягиваем зону живота
  • Не располагаем горизонтальные линии в этой зоне, особенно край изделий. Удлиненные плечевые изделия
  • Плечевые изделия носим навыпуск
  • Второй слой, который носим не застегнутым – ваш друг, так как дает самый видимый эффект, создавая 2 вертикальные линии
  • Верха прямого или расклешенного кроя
  • Платья, топы на запАх, платья-рубашки прямого кроя без пояса.

Как скорректировать зону живота с помощью одежды: советы стилиста

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Плотная, формообразующая ткань верхов
  • Низы на средней или низкой посадке, резинка на поясе дает более изящную посадку

Как скорректировать зону живота с помощью одежды: советы стилиста

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Корректирующее белье

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Автор: Lite

Теги Новости Украины модастилист
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