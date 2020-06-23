Как скорректировать зону живота с помощью одежды: советы стилиста

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт поделилась эффективными техниками коррекции фигуры

Если вы не совсем довольны своей талией и зоной живота в целом, вполне можно скорректировать недостатки с помощью одежды. Как именно это сделать, рассказала на своей странице в Instagram стилист Вика Барва.

Коррекция зоны живота:

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Если есть талия и животик в нижней части:

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Свободная посадка одежды в районе живота и бедер

Платья, топы, жакеты на запАх, платья А-силуэта, платья-рубашки с поясом, платья-халаты

Драпировки и складки в нужной зоне

Плотная, формообразующая ткань

Иллюстративное фото (pexels.com)

Низы из плотной, однотонной ткани на средней и высокой посадке без декоративных элементов

Нет бесформенным силуэтам – легкий намек на талию делает фигуру более изящной.

Корректирующее белье

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Если талия не выражена, присутствуют бочка и животик:

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Не обтягиваем зону живота

Не располагаем горизонтальные линии в этой зоне, особенно край изделий. Удлиненные плечевые изделия

Плечевые изделия носим навыпуск

Второй слой, который носим не застегнутым – ваш друг, так как дает самый видимый эффект, создавая 2 вертикальные линии

Верха прямого или расклешенного кроя

Платья, топы на запАх, платья-рубашки прямого кроя без пояса.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Плотная, формообразующая ткань верхов

Низы на средней или низкой посадке, резинка на поясе дает более изящную посадку

Иллюстративное фото (pexels.com)

Корректирующее белье

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Автор: Lite