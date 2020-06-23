Як скорегувати зону живота за допомогою одягу: поради стиліста
Ілюстративне фото (pexels.com)
Експерт поділилася ефективними техніками корекції фігури
Якщо ви не зовсім задоволені своєю талією і зоною живота в цілому, цілком можна скорегувати недоліки за допомогою одягу. Як саме це зробити, розповіла на своїй сторінці в Instagram стиліст Віка Барва.
Корекція зони живота:
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Якщо є талія і живіт в нижній частині:
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- Вільна посадка одягу в районі живота і стегон
- Плаття, топи, жакети на запАх, сукні А-силуету, сукні-сорочки з поясом, сукні-халати
- Драпірування і складки в потрібній зоні
- Щільна, формотворча тканина
Ілюстративне фото (pexels.com)
- Низи із щільної, однотонної тканини на середній і високій посадці без декоративних елементів
- Ні безформним силуетам – легкий натяк на талію робить фігуру більш витонченою.
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Якщо талія не виражена, присутні бочка і животик:
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- Не маємо горизонтальні лінії в цій зоні, особливо край виробів. Подовжені плечові вироби
- Плечові вироби носимо навипуск
- Другий шар, який носимо не застебнутим – ваш друг, так як дає найбільш видимий ефект, створюючи 2 вертикальні лінії
- Верх прямого або расклешенного крою
- Сукні, топи на запАх, сукні-сорочки прямого крою без пояса.
Ілюстративне фото (pexels.com)
- Щільна, формотворча тканина верхів
- Низи на середньої або низької посадки, резинка на поясі дає більш витончену посадку
Ілюстративне фото (pexels.com)
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Автор: Lite