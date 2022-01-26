Сказочная роскошь, минимализм и многослойность: самые яркие образы кутюрной коллекции Valentino

Источники вдохновения Пьерпаоло Пиччоли, которые трансформировались в новую кутюрную коллекцию Anatomy Of Couture: фото Хельмута Ньютона, античные статуи и другие произведения искусства.

Коллекцию наполнили наряды в разных стилях: дизайнер полной мерой воплотил свою страсть к вечерним платьям, не забыв про повседневные образы. Модели в роскошных разноцветных платьях, напоминающих диковинные цветы, уступали дорогу соблазнительным девушкам в ультра-мини и чулках.

Тизер новой коллекции

В коллекции нашлось место безупречно скроенным костюмам-двойкам, лаконичным платья ярких расцветок, изящным платья в пол, блестящим, словно созданным для красных дорожек, а также многослойным образам... Но особенно впечатляюще выглядели сказочные платья с отделкой из перьев, длинными шлейфами и драпировкой.

Бьюти-образы моделей заслуживают особого внимания – девушки продемонстрировали, что ресницы-перья, которые с легкой руки визажистов Valentino взорвали сеть несколько лет назад, вновь возвращаются. Теперь бьюти-гуру предлагают носить их пучками, располагая ближе к внешним уголкам глаз.

Полную версию показа смотрите здесь.