UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Сказочная роскошь, минимализм и многослойность: самые яркие образы кутюрной коллекции Valentino

Автор: Ольга Турчаникова

Неделю высокой моды в Париже продолжает показ Valentino. Креативный директор дома Пьерпаоло Пиччоли в этом году представляет коллекцию Anatomy Of Couture. Показ дома состоялся на Вандомской площади в Париже.

Модели шествовали по мраморной лестнице салона, где ничто не могло отвлечь гостей от созерцания новых творений мастера.

Источники вдохновения Пьерпаоло Пиччоли, которые трансформировались в новую кутюрную коллекцию Anatomy Of Couture: фото Хельмута Ньютона, античные статуи и другие произведения искусства.

Коллекцию наполнили наряды в разных стилях: дизайнер полной мерой воплотил свою страсть к вечерним платьям, не забыв про повседневные образы. Модели в роскошных разноцветных платьях, напоминающих диковинные цветы, уступали дорогу соблазнительным девушкам в ультра-мини и чулках.

Тизер новой коллекции

В коллекции нашлось место безупречно скроенным костюмам-двойкам, лаконичным платья ярких расцветок, изящным платья в пол, блестящим, словно созданным для красных дорожек, а также многослойным образам... Но особенно впечатляюще выглядели сказочные платья с отделкой из перьев, длинными шлейфами и драпировкой.

Бьюти-образы моделей заслуживают особого внимания – девушки продемонстрировали, что ресницы-перья, которые с легкой руки визажистов Valentino взорвали сеть несколько лет назад, вновь возвращаются. Теперь бьюти-гуру предлагают носить их пучками, располагая ближе к внешним уголкам глаз.

Полную версию показа смотрите здесь.

Смотрите также два образа в духе нулевых от Дженнифер Лопес.

Ранее мы писали, как прошли показы Schiaparelli, Dior и других домов на Неделе высокой моды в Париже.

И какие образы продемонстрировал на Неделе моды дом Chanel.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бизнесМодные тренды