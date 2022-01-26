Казкова розкіш, мінімалізм і багатошаровість: найяскравіші образи кутюрної колекції Valentino

Джерела натхнення П'єрпаоло Піччолі, які трансформувалися в нову кутюрну колекцію Anatomy Of Couture: фото Хельмута Ньютона, античні статуї та інші твори мистецтва.

Колекцію наповнили вбрання в різних стилях: дизайнер повною мірою втілив свою пристрасть до вечірніх суконь, не забувши про повсякденні образи. Моделі в розкішних різнокольорових сукнях, що нагадують дивовижні квіти, поступалися дорогою спокусливим дівчатам в ультра-міні і панчохах.

Тизер нової коллекції

У колекції знайшлося місце бездоганно скроєним костюмам-двійкам, лаконічним сукням яскравих кольорів, витонченим сукням до підлоги, блискучим, немов створеним для червоних доріжок, а також багатошаровим образам... Але особливо вражаюче виглядали казкові сукні з обробкою з пір'я, довгими шлейфами і драпіруванням.

Показ нової коллекції

Образи з нової коллекції (фото: Getty Images)

Б'юті-образи моделей заслуговують на особливу увагу – дівчата продемонстрували, що вії-пір'я, які з легкої руки візажистів Valentino підірвали мережу кілька років тому, знову повертаються. Тепер б'юті-гуру пропонують носити їх пучками, розташовуючи ближче до зовнішніх куточків очей.