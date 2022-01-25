Воздушные силуэты, роскошная вышивка и неизменный твид: в Париже прошел показ Chanel Haute Couture

Шоу Chanel Haute Couture с трепетом ожидают все зрители: неизменно зрелищное и яркое, оно всегда становится одним из самых обсуждаемых.

В этом году показ коллекции Весна-Лето 2022, придуманный Виржини Виар, проходил в Grand Palais Éphémère. А за антураж отвечал художник Ксавье Вейлан. Себастьян Телье, автор-композитор и друг дома, исполнил серию новых треков, специально сочиненных для этого случая.

Сами создатели определяют коллекцию как сдержанную, свежую и женственную, "между фантазией и реальностью". Виржини Виар хотела отразить в одежде будущего теплого сезона неземную легкость.

Поэтому коллекция была наполнена яркими, радостными силуэтами, которые словно парят среди геометрических структур в графическом окружении, созданном Ксавье Вейланом. Декор, напоминающий конные изгибы и конструктивные линии, был призван контрастировать с воздушными силуэтами, изящными вышивками и драгоценными цветами.

Интересно, что в этом году впервые CHANEL доверила придумать постановку шоу современному художнику. Часть ландшафта, часть сада и часть открытой театральной сцены – проект Ксавье Вейлана, который включает в себя как подиум, так и места для зрителей.

Эта функциональная планировка вызывает в воображении дорогие художнику образы и понятия: от конных и собачьих дорожек до архитектуры поля для мини-гольфа, от принципа легкости (надувные элементы) до использования простых и, казалось бы, скромных материалов (натуральная фанера, коврики).