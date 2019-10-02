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Казково красива: Кайлі Дженнер підкреслила пишні форми відвертою золотистою сукнею

Lite » Мода 02.10.2019 - 19:31
Казково красива: Кайлі Дженнер підкреслила пишні форми відвертою золотистою сукнею
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дівчина блищить на весіллі Джастіна і Хейлі Бібер

Кайлі Дженнер разом з сестрами і мамою нещодавно знялася для глянцевого видання Карін Ройтфельд CR Fashion Book. На обкладинці дівчата приміряли стильні чорно-білі вбранні з відвертими деталями. Також сестри продемонстрували свої розкішні фігури в спокусливих боді і пікантній нижній білизні. В інтерв'ю вони обговорили радості і труднощі непростого життя сімейства, що знаходиться постійно на очах у всього світу. За словами зірок, зібрати їх усіх разом було нелегко, так що зйомка однозначно заслуговує уваги.

Казково красива: Кайлі Дженнер підкреслила пишні форми відвертою золотистою сукнеюСім'я у зйомці для глянцю (фото: instagram.com/kyliejenner)

Не менше ажіотажу в мережі викликали новини про особисте життя Кайлі Дженнер. За заявами інсайдерів і західних ЗМІ, Кайлі та її коханий – репер Тревіс Скотт – вирішили взяти паузу у відносинах. Причина такого рішення – недовіра, а також постійний стрес, викликаний їх роботою і частими розлуками. Тим не менш остаточно розлучатися 22-річна мільярдерка і 28-річний музикант поки не мають наміру. У їх плани входить просто відпочити один від одного і подивитися, що буде далі.

Нагадаємо, останній спільний вихід Кайлі і Тревіса на люди був в кінці літа, під час презентації фільму співака – Travis Scott: Look Mom I Can Fly. Тоді вони виглядали такими закоханими та щасливими, що в дану інформацію досить складно повірити. Крім того, вони знялися у відвертій фотосесії для америкаснкого Playboy.

Казково красива: Кайлі Дженнер підкреслила пишні форми відвертою золотистою сукнеюКайлі і Тревіс (фото: instagram.com/kyliejenner)

Поки що ні Кайлі, ні Тревіс ситуацію не коментують. Зате дівчина вирішила зайнятися своєю улюбленою справою – блищати у відвертих вбраннях. Пікантну сукню вона приміряла на весілля Джастіна і Хейлі Бібер.

Казково красива: Кайлі Дженнер підкреслила пишні форми відвертою золотистою сукнеюКазково красива: Кайлі Дженнер підкреслила пишні форми відвертою золотистою сукнеюКазково красива: Кайлі Дженнер підкреслила пишні форми відвертою золотистою сукнеюКазково красива: Кайлі Дженнер підкреслила пишні форми відвертою золотистою сукнеюКазково красива: Кайлі Дженнер підкреслила пишні форми відвертою золотистою сукнеюКайлі засипала знімками в цьому вбранні (фото: instagram.com/kyliejenner)

Золотисте, з довгим шлейфом, легкими метеликами на подолі і відвертим декольте, воно зробило Кайлі схожою на грецьку богиню. Такий казковий образ високо оцінили її фолловери, засипавши її компліментами: "перша", "богиня", "прекрасна"... Були й такі, хто порівняв її з шоколадною цукеркою у фользі. Доповнили наряд золотисті босоніжки, великі сережки з камінням і волосся, зібране в пучок.

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