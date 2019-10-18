Сказочная принцесса: Кейт Миддлтон блистает в роскошном бирюзовом наряде в Лахоре

Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают свой насыщенный тур по Пакистану. Следующий пункт остановки герцогов – мечеть Бадшахи. Это самый крупный исламский объект в Лахоре, который расположился в центре города. Герцоги присоединились к дискуссии с лидерами веры, чтобы узнать, как они способствуют межконфессиальной гармонии в своих сообществах. А также послушали чтение Корана. А затем супруги отправились, как и было запланировано, в детское отделение онкологической больницы.

Кейт Миддлтон и прнц Уильям в мечети (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для этого важного выхода Кейт выбрала вновь наряд в зеленых оттенках – напомним, этот цвет один из традиционных у жителей Пакистана. На Кейт было надето бирюзовая свободная туника с оборкой по краю, украшенная на груди золотистой вышивкой. Дополняли ее узкие брюки такого же цвета и шаль с золотистой окантовкой, которой герцогиня прикрывала голову во время посещения мечети. Волосы, завитые волнами, Кейт прятала под головным убором, а позже распустила их. Макияж она предпочла в легких коричневых и золотистых оттенках. Принц был одет в светло-серый костюм, который дополнили голубая рубашка и черный галстук.

Герцогиня в росокшном образе (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Этот визит оказался нелегким во многих смыслах, а в завершение Кейт Миддтон и принца Уильяма ждал неприятный инцидент. Так, во время обратного пути – из Лахора в Исламабад – самолет герцогов попал в зону турбулентности из-за непогоды. Полет, который обычно занимает около 25 минут, растянулся на 2 часа. По словам пассажиров, их трясло, словно на американских горках. Позже все признались, что еще никогда не переживали ничего подобного. Пилот дважды пытался сесть в разных аэропортах, но безуспешно. В итоге было решено вернуться в Лахор.

Герцоги в Лахоре (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

После приземления принц Уильям сохранял бодрость духа и поспешил обойти всех попавших в инцидент, стараясь развеселить их. Чтобы разрядить обстановку, он пошутил, что сам управлял самолетом. Сегодня, 18 октября, последний день визита герцогов, но из-за возникшей ситуации планы королевских гостей немного нарушились.