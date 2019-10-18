Казкова принцеса: Кейт Міддлтон блищить в розкішному бірюзовому вбранні в Лахорі

Кейт Міддлтон і принц Вільям продовжують свій насичений тур по Пакистану. Наступний пункт зупинки герцогів – мечеть Бадшахі. Це найбільш великий ісламський об'єкт в Лахорі, який розташувався в центрі міста. Герцоги приєдналися до дискусії з лідерами віри, щоб дізнатися, як вони сприяють гармонії у своїх громадах. А також послухали читання Корану. А потім подружжя вирушило, як і було заплановано, в дитяче відділення онкологічної лікарні.

Кейт Міддлтон і прнц Вільям мечеті (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для цього важливого виходу Кейт вибрала знову вбрання в зелених відтінках – нагадаємо, цей колір один з традиційних у жителів Пакистану. На Кейт була надіта бірюзова вільна туніка з оборкою по краю, прикрашена на грудях золотистою вишивкою. Доповнювали її вузькі штани такого ж кольору і шаль із золотистою окантовкою, якою герцогиня прикривала голову під час відвідування мечеті. Волосся, завите хвилями, Кейт ховала під головним убором, а пізніше розпустила. Макіяж вона обрала легких коричневих і жовтих відтінках. Принц був одягнений у світло-сірий костюм, який доповнили блакитна сорочка і чорна краватка.

Герцогиня в росокшном образі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Цей візит виявився нелегким у багатьох сенсах, а на завершення Кейт Міддтон і принца Вільяма чекав неприємний інцидент. Так, під час зворотного шляху – з Лахора в Ісламабад – літак герцогів потрапив в зону турбулентності через негоду. Політ, який зазвичай займає близько 25 хвилин, розтягнувся на 2 години. За словами пасажирів, їх трясло, немов на американських гірках. Пізніше всі зізналися, що ще ніколи нічого подібного не переживали. Пілот двічі намагався сісти в різних аеропортах, але безуспішно. У підсумку було вирішено повернутися в Лахор.

Герцоги в Лахорі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Після приземлення принц Вільям зберігав бадьорість духу і поспішив обійти всіх потрапили в інцидент, намагаючись розвеселити їх. Щоб розрядити обстановку, він пожартував, що сам керував літаком. Сьогодні, 18 жовтня, останній день візиту герцогів, але через виниклої ситуації плани королівських гостей трохи порушилися.