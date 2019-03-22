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Сяюча Катя Осадча полонила спортивним весняним look'ом

Lite » Мода 22.03.2019 - 18:23
Сяюча Катя Осадча полонила спортивним весняним look'ом
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча продемонструвала затишний повсякденний образ

Відома українська телеведуча Катя Осадча відома своїм бездоганним стилем і ефектними вбраннями. Днями зірка вразила шанувальників яскравим образом у квітчастій сукні зі зйомок шоу "Світське життя", тепер же похвалилася простим та затишним повсякденним look'ом..

На своїй сторінці в Instagram дружина Юрія Горбунова виклала новий знімок, на якому вона виглядає сяючою і щасливою. При цьому Катя відображена у чорному спортивному свитшоті з білим написом "38" і вставками зеленого кольору. Камера зловила телезірку в той момент, коли вона робила селфи на весняній вулиці.

У підписі до публікації Осадча похвалилася, що її телефон робить просто ідеальні знімки.

Сяюча Катя Осадча полонила спортивним весняним look'ом

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Шанувальникам образ шоувумен дуже сподобався, вони зазначили, що вона виглядає дуже ніжною і світлою на цьому фото.

"Дуже гарно вийшло", "Гарна", "Дуже красива", "Така світла і весняна!" - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше зіркове подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували собі європейські канікули. Пара поділилася серією сонячних знімків і розповіла, що вони побували в італійській Апулії і відвідали атмосферне містечко Альберобело. Ведуча також показала, як виглядають труллі - традиційні будиночки в Апулії, якими славиться той регіон.

А в Мюнхені вони навідалися в королівську пивоварню, на місці якої знаходиться всесвітньо відомий ресторан, і прогулялися по затишному баварському місті.

Також ми писали про те, що Осадча нещодавно у соковитій рожевій сукні від бренду VOROZHBYT&ZEMSKOVA заінтригувала приємною новиною.

 

 

Дівчина-весна: Катя Осадча зачарувала яскравим образом у квітчастій сукні Леді-ящірка: Катя Осадча підкорила ефектним образом в облягаючому комбінезоні
Новини України Катя Осадчаобразведущая
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