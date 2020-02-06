Шикарная женщина: 61-летняя Шэрон Стоун в сияющем комбинезоне покорила красную дорожку

Шэрон Стоун в последнее время часто радует стильными выходами. Причем 61-летняя актриса демонстрирует не только трендовые вещи, но и свое по-прежнему стройное тело. Недавно она показала сразу два образа в облегающих кожаных брюках – оба произвели в сети настоящий фурор. И вот – новый блестящий выход! Звезда "Основного инстинкта" появилась на красной дорожке в Лос-Анджелесе, посетив открытие выставки Vanity Fair: Hollywood Calling. И стала без преувеличения главным ее украшением.

Шэрон в Лос-Анджелесе (фото: instagram.com/sharonston)

На мероприятие она пришла в блестящем комбинезоне из темно-синей ткани, сплошь покрытой пайетками, сверху на который была накинута золотистая кофта. В руках у звезды был золотистый клатч ей в тон. А дополняли во всех смыслах сияющий образ серьги с жемчугом и позолотой, а также крупные солнцезащитные очки. Волосы ей уложили в объемную укладку и сделали безупречный макияж. Кажется, звезда и сама была в восторге от своего роскошного образа – она с удовольствием позировала фотографам и просто светилась от счастья.

Шарлиз Терон в стильном сдержанном образе (фото: принтскрин instagram.com/voguerussia)

Кроме Шэрон, на ивенте появилось множество других знаменитостей, включая Кейтлин Дженнер, Деми Мур с дочерью, Эшли Грин и Шарлиз Терон. 44-летняя звезда "Скандала" также удивила необычным нарядом: она пришла на вечер в полосатом платье кирпично-черного цвета. Дополнили образ черный широкий ремень на талии, ботильоны и серый клатч.

Шэрон обожает комбинезоны (фото: instagram.com/sharonston)

Напомним, Стоун – большая поклонница комбинезонов. Особенно стильно смотрится она в кожаных вещах,доказывая, что при правильном подходе они доступны любому возрасту. Дополнять их звезда обожает своими излюбленными крупными солнцезащитными очками, контрастной обувью, а также объемными пальто.