Шелковая леди: Катя Осадчая покорила точеной фигурой в игривом наряде

Катя Осадчая присоединилась к плеяде звездных гостей, которые посетили нашумевший “Балетный фестиваль” (Ballet Open Spacе). Отметим, что культурное событие стартовало 16 октября и продлится до 19 октября. Проходит оно на сцене национальной оперы Украины, где четыре дня будут выступать звезды мирового балета. А организаторами события является не менее звездная пара - Екатерина Кухар и Александр Стоянов. Напомним, что Кухар и Стоянов официально расписались 15 сентября в Киеве. Невеста тогда выбрала необычное платье телесного оттенка, дизайнером которого является Андре Тан.

День открытия Ballet Open Spacе посетила также и Катя Осадчая с программой “Світське життя”. В день открытия фестиваля Кухар и Стоянов представили на сцене Нацоперы Украины постановку “Лісова Пісня”.

Для посещения очередного светского события Осадчая выбрала оригинальный наряд - шелковая зеленая блуза под горло и с длинными рукавами. Блуза обильно декорирована складками. Талию подчеркивает серебряный блестящий пояс.

Образ также дополняют черные укороченные брюки, которые декорированы игривой бахромой из блестящего бисера. Обувь - открытые черные босоножки. Из украшений - черный обруч, украшенный жемчужинами.

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/svitsketv)

“Балетний фестиваль від Катерини Кухар і Олександра Стоянова стартував! До 19 жовтня - яскраві вистави та зіркові солісти на сцені Національної Опери! А наш світський репортаж з відкриття - вже цієї суботи о 23.30! Були всі - і футболісти, і красуні. Не проґавте!” - говорится в описании к фото на страничке программы “Світське життя”.

Осадчая также сделала несколько фото с гостями балетного фестиваля.

Катя Осадчая с актрисой Викторией Булитко (фото: instagram.com/svitsketv)

Модель Александра Кучеренко (фото: instagram.com/svitsketv)

Актриса Алена Курта и Катя Осадчая (фото: instagram.com/svitsketv)

Напомним, ранее Катя Осадчая покорила естественностью на "домашнем" фото. Телеведущая позирует в домашней одежде, мез макияжа и прически, на фоне алого осеннего дерева.