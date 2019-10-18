Шовкова леді: Катя Осадча підкорила витонченою фігурою в грайливому вбранні

Катя Осадча приєдналася до плеяди зіркових гостей, які відвідали гучний "Балетний фестиваль" (Ballet Open Ѕрасе). Зазначимо, що культурна подія стартувала 16 жовтня і триватиме до 19 жовтня. Проходить вона на сцені національної опери України, де чотири дні виступатимуть зірки світового балету. А організаторами події є не менш зоряна пара - Катерина Кухар і Олександр Стоянов. Нагадаємо, що Кухар і Стоянов офіційно розписалися 15 вересня в Києві. Наречена тоді вибрала незвичайне плаття тілесного відтінку, дизайнером якого є Андре Тан.

День відкриття Ballet Open Ѕрасе відвідала також і Катя Осадча з програмою "Світське життя". У день відкриття фестивалю Кухар і Стоянов представили на сцені Нацопери України постановку "Лісова Пісня".

Для відвідування чергової світської події Осадча вибрала оригінальний наряд - шовкова зелена блуза під горло і з довгими рукавами. Блуза щедро декорована складками. Підкреслює талію блискучий срібний пояс.

Образ також доповнюють чорні укорочені брюки, які декоровані грайливою бахромою з блискучого бісеру. Взуття - відкриті чорні босоніжки. З прикрас - чорний обруч, прикрашений перлинами.

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/svitsketv)

“Балетний фестиваль від Катерини Кухар і Олександра Стоянова стартував! До 19 жовтня - яскраві вистави та зіркові солісти на сцені Національної Опери! А наш світський репортаж з відкриття - вже цієї суботи о 23.30! Були всі - і футболісти, і красуні. Не проґавте!" - йдеться в описі до фото на сторінці програми "Світське життя".

Осадча також зробила кілька фото з гостями балетного фестивалю.

Катя Осадча з актрисою Вікторією Булітко (фото: instagram.com/svitsketv)

Модель Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/svitsketv)

Актриса Олена Курта і Катя Осадча (фото: instagram.com/svitsketv)

Нагадаємо, раніше Катя Осадча підкорила природністю на "домашньому" фото. Співачка позує у домашній одежі, мез макіяжу і зачіски, на тлі червоного кольору осіннього дерева.