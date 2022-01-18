От секс-бомбы до иконы стиля: эволюция образов Меган Фокс

Меган Фокс, наиболее известная миру по "Трансформерам", никогда не могла похвастаться выдающейся актерской карьерой. Как и умением одеваться. Но свою нишу в Голливуде она все же нашла, став на долгие годы его главным секс-символом. Благодаря этому статусу ей прощали модные промахи и незамысловатые роли.
На красных дорожках кинодива делала ставку на откровенную сексуальность, не особо обращая внимания на стиль. И все равно оставалась в центре внимания, собирая восхищенные отзывы.
Прорыв ей удалось совершить лишь в прошлом году. Благодаря работе с прославленным голливудским имидж-мейкером Мейв Рейли Меган наконец нашла свой стиль и стала регулярно появляться на красных дорожках в удачных образах.
Брюнетка с безупречными чертами и точеной фигурой никогда не боялась экспериментов с внешностью, доведя ее практически до совершенства. Она была одной из первых голливудских знаменитостей, кто переделал буквально все: грудь, нос, губы, скулы и подбородок. При этом никогда не стремилась сделать тайны из своего преображения.
Одеваться она предпочитала нарочито сексуально. На светских событиях и в обычной жизни звезду можно было встретить исключительно в мини-юбках, мини-шортах, мини-платьях, рваных джинсах и облегающих топах. Кажется, актриса приняла решение демонстрировать как можно больше голого тела, стараясь своей красотой закрыть рот всем критикам.
Актриса не любит вспоминать свой стиль в навале карьеры (фото: Getty Images)
Сложно сказать, помогли ли ей приложенные усилия в покорении экранов. За тот период у нее было несколько громких и не совсем удачных проектов, включая "Тело Дженнифер". Но удачно выйти замуж – так точно.
Со звездой "Беверли-Хиллз, 90210" Брайаном Остином Грином Меган начала встречаться, когда ей было 18. После нескольких попыток расстаться и примирений пара все-таки поженилась и завела троих детей.
В этот период Меган ушла в тень, крайне редко появляясь на красных дорожках. На снимках папарацци этого периода она демонстрирует любовь к кэжуалу, спортивным костюмам и биркенштокам.
Пожалуй, знаковыми аксессуарами Меган на все времена останутся очки-авиаторы, бейсболки и сумки на длинном ремне через плечо.
Последние пару лет жизнь Меган Фокс перевернулась с ног на голову. Еще в 2020-м году, заскучав от длительного "декрета" и карантина, актриса стала появляться на телешоу и выходить в свет. Перемены коснулись как личной жизни Меган, которая все же ушла от Брайана и закрутила роман с Machine Gun Kelly. Так и ее профессиональной деятельности – девушка получила сразу несколько приглашений по работе, включая "Неудержимых 2".
Повседневный стиль Меган также изменился (фото: instagram.com/meganfox)
К тому моменту она уже окончательно определилась со стилем. Теперь ее наряды хоть и носили сексуальный характер, но были продуманы с умом и изюминкой. Она активно начала сотрудничать с Мейв Рейли, под влиянием которой Приянка Чопра и Хейли Бибер получили звание модных икон.
"Голые" платья, облегающие комбинезоны, наряды с яркими принтами и облегающая кожа, которые посоветовала ей носить стилистка, быстро вернули Фокс в подборки самых удачных выходов звезд.
Меган наконец нашла свой стиль (фото: instagram.com/meganfox)
"Раньше никому не удавалось всего за год превратить звезду в икону стиля такого масштаба, чтобы ее пригласили на Met Gala. Меган Фокс всегда была Меган Фокс, просто ее гардероб отчаянно нуждался в тотальной перезагрузке", – рассказал гордая собой Мейв Рейли.
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