Від секс-бомби до ікони стилю: еволюція образів Меган Фокс

Початок шляху

Брюнетка з бездоганними рисами і витонченою фігурою ніколи не боялася експериментів із зовнішністю, довівши її практично до досконалості. Вона була однією з перших голлівудських знаменитостей, хто переробив буквально все: груди, ніс, губи, вилиці і підборіддя. При цьому ніколи не прагнула зробити таємниці зі свого перевтілення.

Одягатися вона воліла нарочито сексуально. На світських подіях і в звичайному житті зірку можна було зустріти виключно в міні-спідницях, міні-шортах, міні-сукнях, рваних джинсах і облягаючих топах. Здається, актриса прийняла рішення демонструвати якомога більше голого тіла, намагаючись своєю красою закрити рот всім критикам.

Актриса не любить згадувати свій стиль на початку кар'єри (фото: Getty Images)

Складно сказати, чи допомогли їй докладені зусилля в підкоренні екранів. За той період у неї було кілька гучних і не зовсім вдалих проектів, включаючи "Тіло Дженніфер". Але вдало вийти заміж – так точно.

Із зіркою "Беверлі-Хіллз, 90210" Брайаном Остіном Гріном Меган почала зустрічатися, коли їй було 18. Після кількох спроб розлучитися і примирень пара все-таки одружилася і завела трьох дітей.

У цей період Меган пішла в тінь, вкрай рідко з'являючись на червоних доріжках. На знімках папараці цього періоду вона демонструє любов до кежуалу, спортивних костюмів і біркенштоків.

Мабуть, знаковими аксесуарами Меган на всі часи залишаться окуляри-авіатори, бейсболки і сумки на довгому ремені через плече.

Відродження

Останні пару років життя Меган Фокс перекинулася з ніг на голову. Ще в 2020-му році, занудьгувавши від тривалого "декрету" і карантину, актриса стала з'являтися на телешоу і виходити в світ. Зміни торкнулися як особистого життя Меган, яка все ж пішла від Брайана і закрутила роман з Machine Gun Kelly. Так і її професійної діяльності – дівчина отримала відразу кілька запрошень по роботі, включаючи "Нестримних 2".

Повсякденний стиль Меган також змінився (фото: instagram.com/meganfox)

До того моменту вона вже остаточно визначилася зі стилем. Тепер її вбрання хоч і носили сексуальний характер, але були продумані з розумом і родзинкою. Вона активно почала співпрацювати з Мейв Рейлі, під впливом якої Пріянка Чопра і Хейлі Бібер отримали звання модних ікон.

"Голі" сукні, облягаючі комбінезони, вбрання з яскравими принтами і облягаюча шкіра, які порадила їй носити стилістка, швидко повернули Фокс в добірки найвдаліших виходів зірок глянцевих видань.

Меган нарешті знайшла свій стиль (фото: instagram.com/meganfox)

"Раніше нікому не вдавалося всього за рік перетворити зірку в ікону стилю такого масштабу, щоб її запросили на Met Gala. Меган Фокс завжди була Меган Фокс, просто її гардероб відчайдушно потребував тотального перезавантаження", – розповіла горда собою Мейв Рейлі.