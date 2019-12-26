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Счастливая Лилия Подкопаева сразила точеной фигурой в облегающем платье

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Гимнастка поздравила поклонников с новогодними праздниками

Лилия Подкопаева буквально сразу же после появления на свет малышки Эвелины (девочка родилась 19 сентября в США) выглядела стройной и подтянутой. Казалось, что интересное положение совсем не повлияло на стройные формы гимнастки. Олимпийская чемпионка признается, что ее спортивное прошлое помогло сохранить идеальную фигуру, к тому же она не отказывалась от тренировок даже во время беременности. Лилия с удовольствием демонстрирует точеные формы на фото в сети. Тем более, если для этого есть повод. Так, гимнастка опубликовала снимок у новогодней елки, на котром запечатлена в черном элегантном платье, в точности повторяющем ее плавные изгибы.

Счастливая и улыбчивая спортсменка поздравила всех с католическим Рождеством, котрое отмечают в мире 25 декабря. На Лилии – платье по фигуре с кружевными рукавами три четверти.

Макияж с красной помадай, ровно уложенные волосы с небольшим прикореневым объемом стали завершающим штрихом лаконичного праздничного образа знаменитости. Лилия позирует рядом с огромной со вкусом украшенной елкой и поправляет гирлянду.

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

"Happy Christmas Eve! Xoxo", - оставила она короткое поздравление под снимком.

Подписчики гимнастки засыпали ее поздравлениями и не забыли упомянуть о цветущем внешнем виде Лилии.

  • Какая фигура!
  • Вы очень похорошели за этот год. Вот что значит счастливая женщина
  • С наступающим Новым Годом
  • З Різдвом Христовим!
  • Лиля, ты само очарование и нежность! Пусть все будет отлично в НГ!
  • Лилия, с Наступающим Н.Г. Пусть он будет таким же ярким для Вас как когда-то Ваше олимпийское золото!
  • С наступающим! Всего самого наилучшего вашей счастливой семье! Пусть все желания сбудутся!

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Подкопаева показала, как проводит досуг. Она отправилась кататься на лыжах.

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