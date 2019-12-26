Щаслива Лілія Подкопаєва вбила наповал стрункою фігурою у відвертій сукні

Гімнастка привітала шанувальників з новорічними святами
Лілія Подкопаєва буквально відразу ж після появи на світ маленької Евеліни (дівчинка народилася 19 вересня у США) виглядала стрункою і підтягнутою. Здавалося, що цікаве положення зовсім не вплинуло на стрункі форми гімнастки. Олімпійська чемпіонка зізнається, що її спортивне минуле допомогло зберегти ідеальну фігуру, до того ж вона не відмовлялася від тренувань навіть під час вагітності. Лілія з задоволенням демонструє точені форми на фото в мережі. Тим більше, якщо для цього є привід. Так, гімнастка опублікувала знімок біля новорічної новогоней ялинки, на якому зображена в чорному елегантному платті, в що повторює її плавні вигини.
Щаслива і усміхнена спортсменка привітала всіх з католицьким Різдвом, яке святкують у світі 25 грудня. На Лілії – плаття по фігурі з мереживними рукавами три чверті.
Макіяж з червоною помадою, рівно укладене волосся з невеликим прикореневим об'ємом стали завершальним штрихом лаконічного святкового образу знаменитості. Лілія позує поруч з величезною зі смаком прикрашеною ялинкою і поправляє гірлянду.
Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)
"Happy Christmas Eve! Xoxo", - залишила вона коротке привітання під знімком.
Підписники гімнастки засипали її привітаннями і не забули згадати про квітучий зовнішній вигляд Лілії.
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Раніше Лілія Подкопаєва показала, як проводить дозвілля. Вона поїхала кататися на лижах.