Щаслива Лілія Подкопаєва вбила наповал стрункою фігурою у відвертій сукні

Лілія Подкопаєва буквально відразу ж після появи на світ маленької Евеліни (дівчинка народилася 19 вересня у США) виглядала стрункою і підтягнутою. Здавалося, що цікаве положення зовсім не вплинуло на стрункі форми гімнастки. Олімпійська чемпіонка зізнається, що її спортивне минуле допомогло зберегти ідеальну фігуру, до того ж вона не відмовлялася від тренувань навіть під час вагітності. Лілія з задоволенням демонструє точені форми на фото в мережі. Тим більше, якщо для цього є привід. Так, гімнастка опублікувала знімок біля новорічної новогоней ялинки, на якому зображена в чорному елегантному платті, в що повторює її плавні вигини.

Щаслива і усміхнена спортсменка привітала всіх з католицьким Різдвом, яке святкують у світі 25 грудня. На Лілії – плаття по фігурі з мереживними рукавами три чверті.

Макіяж з червоною помадою, рівно укладене волосся з невеликим прикореневим об'ємом стали завершальним штрихом лаконічного святкового образу знаменитості. Лілія позує поруч з величезною зі смаком прикрашеною ялинкою і поправляє гірлянду.

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

"Happy Christmas Eve! Xoxo", - залишила вона коротке привітання під знімком.

Підписники гімнастки засипали її привітаннями і не забули згадати про квітучий зовнішній вигляд Лілії.

Яка фігура!

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З наступаючим Новим Роком

З Різдвом Христовим!

Ліля, ти сама чарівність і ніжність! Нехай все буде відмінно в НР!

Лілія, з Наступаючим Н.Р. Нехай він буде таким же яскравим для Вас як коли-то Ваше олімпійське золото!

З наступаючим! Всього самого найкращого вашій щасливій сім'ї! Нехай всі бажання збудуться!

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Подкопаєва показала, як проводить дозвілля. Вона поїхала кататися на лижах.