Когда все решает цвет: Лилия Подкопаева демонстрирует свой идеальный красный

Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

В новом образе Подкопаева показывает, как правильно расставлять цветовые акценты

Лилия Подкопаева продолжает с полной силой наслаждаться материнством, которое явно пошло украинской спортсменке только на пользу. Напомним, что 19 сентября Подкопаева родила второго ребенка - девочку, которой счастливые родители дали имя Эвелина. Отцом ребенка является бизнесмен Игорь Дубинским. Вместе с детьми от предстоящего брака (приемный сын Вадим и родная дочка Каролина) Лилия живет в США. Откуда и делится с многотысячной армией подписчиков обновлениями.

При этом в последнее время все чаще Лилия делится с поклонниками именно “стильными новостями”, демонстрируя повседневные образы. Следует отметить, что у Лилии действительно превосходный вкус и чувства стиля. Что она вновь продемонстрировала!

На новом солнечном фото Подкопаева показывает идеальный образ для теплой зимы. Украинская гимнастка позирует в красном длинном пальто, рукава которого эффектно декорированы логотипами всемирно известного бренда - французский дом моды Louis Vuitton. Образ Лилии довершает черная юбка и полупрозрачная кофточка. На стройных ножках - удобные ботинки. Из аксессуаров - солнцезащитные очки.

“Вы думаете, все так просто? Да, все просто. Но совсем не так”, - подписала снимок Подкопаева.

Стильная Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Поклонники исполнительницы поспешили прокомментировать ее новое фото:

“Солнечная!”

“Ты классная женщина, Лилечка!”

“Ліля, привіт від св. Миколая з України. Деколи повертайтесь додому”

“Класс”

Скриншот комментариев: instagram.com/podkopayeva_official

Кстати, до этого Лилия буквально произвела фурор в сети стильным появлением в мини-юбке и высоких замшевых сапожках. Поклонники спортсменки пришли в восторг от того, насколько быстро Подкопаева смогла вернуться в форму после рождения дочери. Следует отметить, что Лилия призналась - за время беременности она поправилась на 9 килограммов. Но именитая спортсменка знает,, как избавиться от лишнего. Так что ей не составило труда быстро вернуть себе стройную фигуру. К тому же, с маленьким ребенком ей приходится быть очень активной.

Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Напомним, ранее с голыми плечами и в необычных джинсах Лилия Подкопаева покорила стильным повседневным луком.