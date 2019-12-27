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Всі в зборі! Кім Кардашьян з чоловіком і дітьми розчулили спільним виходом в стильних вбраннях

Lite » Мода 27.12.2019 - 20:17
Всі в зборі! Кім Кардашьян з чоловіком і дітьми розчулили спільним виходом в стильних вбраннях
Кім Кардашян і Каньє Уест (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка поділилася фото з різдвяної вечірки

Кім Кардашьян вміє віртуозно поєднувати образ розкішної діви, світській тусовщиці і ідеальної мами. На святкуванні Різдва вона знову продемонструвала свій талант. Кім разом з чоловіком Каньє Вестом і дітьми вирушили відзначати світле свято, вибравши для цього стильні вбрання.

Всі в зборі! Кім Кардашьян з чоловіком і дітьми розчулили спільним виходом в стильних вбранняхВсі в зборі! Кім Кардашьян з чоловіком і дітьми розчулили спільним виходом в стильних вбранняхВсі в зборі! Кім Кардашьян з чоловіком і дітьми розчулили спільним виходом в стильних вбранняхРідкісний вихід всією сім'єю (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сама вона приміряла довгу сукню зі шлейфом, що складається з двох контрастних частин: блідо-рожева, а таож коричнева під шкіру. Без рукавів, з відкритими плечима і облягаючим силуетом, воно зробило фігуру Кім гармонійною і витонченою. Завершували образ вишукані босоніжки, прикраси з діамантами, яскравий макіяж і незвичайна зачіска. Не менш ефектно виглядали і інші члени родини.

Каньє, який зазвичай віддає перевагу класичним костюмам, цього разу обрав світло-сірий оксамитовий. А доповнив все масивним ланцюжком і чорними сонцезахисними окулярами. Кумедно, що молодші діти – Чикаго і Псалм – були одягнені в схожі костюмчики. Сейнт вибрав штани і вільну сорочку. А ось Норт, безумовно, повинна була виділитися.

Всі в зборі! Кім Кардашьян з чоловіком і дітьми розчулили спільним виходом в стильних вбраннях

Кім виглядала розкішно (фото: instagram.com/kimkardashian)

Дівчинка, яка нещодавно розбурхала мережу виходом з сумкою Birkin, знову змусила говорити про себе. Вона блищала в стильному рожевому брючному костюмі-оверсайз з блискітками, рожевому гольфі і такого ж відтінку черевиках. В доповнення образу вона зробила свою улюблену зачіску – два "ріжка" з випущеними пасмами. Також вона зробила легкий макіяж, профарбувавши вії чорною тушшю, а губи блідо-рожевим блиском. До речі, вона виглядала блідою. Як виявилося пізніше, дівчинка погано себе почувала, але все ж не змогла відмовитися від вечірки.

Всі в зборі! Кім Кардашьян з чоловіком і дітьми розчулили спільним виходом в стильних вбраннях

Кім і Каньє (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Моя бідна дівчинка Норт не відчувала себе добре в переддень Різдва, у неї був шлунковий грип. Ви можете бачити, що вона не дуже добре себе почувала, але вона так сильно хотіла піти на вечірку. Сейнт був готовий до рок-музики і був так схвильований, вирушаючи повеселитися. Чикаго хотіла побачити ельфа, але боялася Санти, а Псалом – ідеальне янголятко", – розповіла Кім.

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