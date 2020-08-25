Самые модные джинсы осени: 5 актуальных моделей от стилиста

Джинсы, как известно, никогда не выйдут из моды. Чего не скажешь об определенных фасонах, которые порой теряют актуальность с молниеносной быстротой. Несмотря на наличие в магазинах самых разнообразных вариантов – от классических прямых до ультрамодных «слоучей», далеко не все они будут уместными в новом сезоне. Чтобы сделать правильный выбор, обратите внимание на пятерку самых актуальных моделей джинсов осени 2020 от стилистки Анны Пономаренко.



Dad's – один из самых модных вариантов (фото: instagram.com/annponka)

1. Dad's пришли на смену mom's и, кажется, останутся с нами надолго. Анна советует выбирать джинсы с высокой или средней посадкой, без облегания в бедрах и ногах, длиной от середины икры до гипертрофированно длинных.

Slouchy не выходят из моды (фото: instagram.com/angelcandices)

2. Slouchy полюбились всем еще весной и продолжают укреплять позиции, преображаясь с помощью пэчворка, декоративных строчек и деконструированных элементов. Простые модели все также в почете.

Джинсы-карго – один из самых удобных вариантов (фото: instagram.com/annponka)

3. Джинсы-карго. Брюки с крупными карманами по бокам родом из 90-х – вариант для тех, кто ценит комфорт. К тому же они отлично вписываются в формат ежедневных casual-образов.

Модели клеш вновь актуальны (фото: instagram.com/litkovskaya_official)

4. Клеш. Укороченные, от бедра, от колена… Одним словом – все вариации. Фасон от бедра идеально скрывает животик и ушки на бедрах, советует Анна.

Надя Дорофеева любит джинсы с высокой посадкой (фото: instagram.com/kseniaschnaider)

5. Модели прямого кроя с высокой посадкой. Для тех, кому все вышеперечисленное кажется too much, Анна рекомендует обратить внимание на модели прямого кроя с высокой посадкой. Если хочется больше, выбирайте модели с необычными деталями.