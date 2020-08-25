Наймодніші джинси осені: 5 актуальних моделей від стиліста

Джинси, як відомо, ніколи не вийдуть з моди. Чого не скажеш про певні фасони, які часом втрачають актуальность з блискавичною швидкістю. Незважаючи на наявність в магазинах найрізноманітніших варіантів – від класичних прямих до ультрамодних «слоучів», далеко не всі вони будуть доречними в новому сезоні. Щоб зробити правильний вибір, зверніть увагу на п'ятірку найбільш актуальних моделей джинсів осені 2020 від стилістки Ганни Пономаренко.



Dad's – один з найбільш модних варіантів (фото: instagram.com/annponka)

1. Dad's прийшли на зміну mom's і, здається, залишаться з нами надовго. Анна радить вибирати джинси з високою або середньою посадкою, без облягання в стегнах і ногах, довжиною від середини ікри до гіпертрофовано довгих.

Slouchy не виходять з моди (фото: instagram.com/angelcandices)

2. Slouchy полюбилися всім ще навесні і продовжують зміцнювати позиції, перетворюючись з допомогою печворку, декоративних строчок і деконструированных елементів. Прості моделі все також в пошані.

Джинси-карго – один з найбільш зручних варіантів (фото: instagram.com/annponka)

3. Джинси-карго. Штани з великими кишенями з боків родом з 90-х – варіант для тих, хто цінує комфорт. До того ж вони відмінно вписуються в формат щоденних casual-образів.

Моделі кльош знову актуальні (фото: instagram.com/litkovskaya_official)

4. Клеш. Укорочені, від стегна, від коліна... Одним словом – всі варіації. Фасон від стегна ідеально приховує животик і вушка на стегнах, радить Ганна.

Надя Дорофєєва любить джинси з високою посадкою (фото: instagram.com/kseniaschnaider)

5. Моделі прямого крою з високою посадкою. Для тих, кому все вищеперелічене здається too much, Ганна рекомендує звернути увагу на моделі прямого крою з високою посадкою. Якщо хочеться більше, вибирайте моделі з незвичайними деталями.