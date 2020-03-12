Само совершенство: Меган Маркл в облегающем платье за $650 блеснула стройными формами

Меган Маркл и принц Гарри продолжают марафон деловых встреч и пока не спешат покидать Лондон. Хотя в Канаде супругов ждет 10-месячный принц Арчи. Напомним, что малыш остался в Ванкувере под опекой сразу нескольких нянь. А безопасность наследника принца Гарри обойдется бюджету Канады минимум в 50 тыс. фунтов стерлингов! Что, само собой, успело поднять волну общественного негодования. Тем временем герцог и герцогиня Сассекские спешат “обойти” организации, которым они покровительствуют. А Меган попадает на “первые полосы” благодаря своим изысканным выходам.

Так, 11 марта Меган Маркл посетила Ассоциацию университетов Содружества (Commonwealth Universities, ACU). Герцогиня Сассекская с января 2019 года выступает в качестве ее покровителя. Меган встретилась “со светлыми умами всего Содружества”, чтобы услышать их предложения решения глобальных проблемы. Отметим, что под Содружеством имеется в виду Британское содружество Наций. Это добровольное объединение суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все её бывшие доминионы, колонии и протектораты. Членами Содружества также являются Мозамбик, Руанда, Намибия и Камерун. А что касается решения глобальных проблем, то Маркл в первую очередь планирует заняться реализацией эко-проектов. Проблема загрязнения окружающей среды очень беспокоит супругу принца Гарри.

Скриншоты поста: instagram.com/dukeandduchessofsussexdaily

В частности во время встречи ACU герцогиня Сассекская говорила с учеными, которые изучают “эко-тематику”. К примеру, очистка водоемов от пластика и другого мусора, создание более экологичных городов. Не обошла Меган и вопросы здоровья населения, достойного труда для каждого и экономического роста. Герцогиня также является активным сторонником доступного образования для всех.

“Они вдохновляют следующее поколение лидеров. Именно эти ученые затем разъедутся по всему Содружеству — от Малави до Малайзии, от Ганы до Шри-Ланки. Все они будут использовать навыки и знания, которые приобретают во время обучения в Великобритании. Чтобы приступить к изменениям, когда они вернутся в свои страны”, — сказано в сообщении герцога и герцогини Сассекских.

Конечно же, отдельного внимания заслуживает новый стильный образ Меган. Для общения с учеными, которые повышают квалификацию в Великобритании, Маркл выбрала деловой образ. Сдержанный аутфит герцогини состоит из облегающего черного платья от бренда Scanlan Theodore стоимостью $650. Платье слегка прикрывает плечи, а также имеет декоративный воротник. Едва заметный декоративный пояс подчеркивает тонкую талию Маркл.

Скриншот поста: instagram.com/dukeandduchessofsussexdaily

Образ Меган дополняют уже хорошо знакомые лодочки от Aquazzura на высокой шпильке. Из аксессуаров — кожаный черный клатч от Dior А также золотые серьги со звездами от Sophie Lis. Длинные густые волосы Меган заплела в тугой хвост с боковым пробором. А макияж сделан на глаза и розовые губки.

К образу Меган Маркл однозначно следует присмотреться, к примеру, в качестве офисного варианта.