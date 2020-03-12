Сама досконалість: Меган Маркл у облягаючій сукні за $650 блиснула стрункими формами

Меган Маркл і принц Гаррі продовжують марафон ділових зустрічей і поки не поспішають покидати Лондон. Хоча в Канаді подружжя чекає 10-місячний принц Арчі. Нагадаємо, що малюк залишився у Ванкувері під опікою відразу декількох нянь. А безпека спадкоємця принца Гаррі обійдеться бюджету Канади мінімум в 50 тис. фунтів стерлінгів! Що, само собою, встигло підняти хвилю громадського обурення. Тим часом герцог і герцогиня Сассекські поспішають "обійти" організації, якими вони опікуються. А Меган потрапляє на "перші шпальти" завдяки своїм вишуканим виходам.

Так, 11 березня Меган Маркл відвідала Асоціацію університетів Співдружності (Commonwealth Universities, ACU). Герцогиня Сассекська з січня 2019 року виступає в якості її покровителя. Меган зустрілася "зі світлими умами всієї Співдружності", щоб почути їх пропозиції вирішення глобальних проблеми. Зазначимо, що під Співдружністю мається на увазі Британська співдружність Націй. Це добровільне об'єднання суверенних держав, в яке входять Великобританія і майже всі її колишні домініони, колонії й протекторати. Членами Співдружності є також Мозамбік, Руанда, Намібія і Камерун. А що стосується вирішення глобальних проблем, то Маркл в першу чергу планує зайнятися реалізацією еко-проектів. Проблема забруднення навколишнього середовища дуже турбує дружину принца Гаррі.

Скріншоти поста: instagram.com/dukeandduchessofsussexdaily

Зокрема під час зустрічі ACU герцогиня Сассекська говорила з вченими, які вивчають "еко-тематику". Наприклад, очищення водойм від пластику та іншого сміття, створення більш екологічних міст. Не обійшла Меган і питання здоров'я населення, гідної праці для кожного і економічного зростання. Герцогиня також є активним прихильником доступної освіти для всіх.

“Вони надихають наступне покоління лідерів. Саме ці вчені потім роз'їдуться по всьому Співтовариству — від Малаві до Малайзії, від Гани до Шрі-Ланки. Всі вони будуть використовувати навички і знання, які отримають під час навчання у Великобританії. Щоб приступити до змін, коли вони повернуться у свої країни", — сказано в повідомленні герцога і герцогині Сассекських.

Звичайно ж, окремої уваги заслуговує новий стильний образ Меган. Для спілкування з вченими, які підвищують кваліфікацію у Великобританії, Маркл вибрала діловий образ. Стриманий аутфіт герцогині складається з облягаючої чорної сукні від бренду Scanlan Theodore вартістю $650. Плаття злегка прикриває плечі, а також має декоративний комір. Ледь помітний декоративний пояс підкреслює тонку талію Маркл.

Скріншот поста: instagram.com/dukeandduchessofsussexdaily

Образ Меган доповнюють вже добре знайомі човники від Aquazzura на високій шпильці. З аксесуарів — шкіряний чорний клатч від Dior А також золоті сережки з зірками від Sophie Lis. Довге густе волосся Меган заплела в тугий хвіст з боковим проділом. А макіяж зроблений на очі і рожеві губки.

До образу Меган Маркл однозначно слід придивитися, наприклад, в якості офісного варіанта.