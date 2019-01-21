Сама женственность: Тина Кароль в платье theCOAT на премьере Голоса страны (фото)

Тина Кароль (фото: instagram.com/tinakarol_fantina)

Кароль зачаровала очень женственным и летним образом в платье-сарафане

Старт 9 сезона популярного шоу Голос страны состоялся 20 января на "1+1". Члены звездного жюри (Тина Кароль, Потап, MONАTIK и Dan Balan) уже сделали свой первый выбор вслепую, ориентируясь только на голос и манеру исполнения участников.

Для первого выпуска нового сезона Тина Кароль выбрала очень женственный летний сарафан от украинского бренда theCOAT by Katya Silchenko сезона весна-лето 2019.

Образ получился по-настоящему летним: сарафан на тонких бретельках выполнен из хлопковой ткани с мелким цветочным принтом. Внимание привлекают интересные декоративные решения: сиреневые силиконовые вставки в районе талии, а также декольте, нежные оборки на карманах.

Тина Кароль в платье от theCOAT by Katya Silchenko (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Свой воздушный образ Кароль дополнила нарядными туфлями-лодочками из прозрачного силикона.

Прическа — объемные локоны аккуратно выложены на одну сторону. Макияж — вечерний с акцентом на алые губы.

Образ Тины Кароль во время первого эфира 9 сезона шоу Голос страны

Поклонники певицы также оставили свои отзывы по поводу ее участия в Голосе страны, а также наряда.

"Королева и три мушкетера. Как все хорошо придумали!" — отмечает davidenko248.

"Красота", — восхищается onya_gvrlk.

"Тина, вы потрясающая!" — пишет annshishkanova.

"Просто бомба!" — соглашается kudrina677.

"Сейчас смотрю на вас и любуюсь", — отмечает fllamingersting.

Отметим, что в онлайн-магазине бренда стоимость похожей модели платья составляет $ 390.

Интересно, что Кароль уже появлялась ранее данном сарафане во время fashion-съемки.

Тина Кароль в платье theCOAT (фото: instagram.com/tina_karol)

Фото: thecoat.com.ua

Напомним, ранее Тина Кароль поразила свое элегантностью в "бриллиантовом" платье от бренда GUDU.

Также LITE писал, что фанаты Тины Кароль устроили яркий "тату-флешмоб". Поклонники певицы делают тематические тату, связанные с творчеством исполнительницы.

Тина Кароль: интересные факты (видео: РБК-Украина)