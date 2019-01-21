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Сама жіночність: Тіна Кароль у сукні theCOAT на прем'єрі Голосу країни (фото)

Lite » Мода 21.01.2019 - 11:12
Сама жіночність: Тіна Кароль у сукні theCOAT на прем'єрі Голосу країни (фото)
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tinakarol_fantina)

Кароль зачарувала дуже жіночним і літнім образом у сукні-сарафані

Старт 9 сезону популярного шоу Голос країни відбувся 20 січня на "1+1". Члени зіркового журі (Тіна Кароль, Потап, MONАTIK і Dan Balan) вже зробили свій перший вибір наосліп, орієнтуючись лише на голос та манеру виконання учасників.

Для першого випуску нового сезону Тіна Кароль вибрала дуже жіночний літній сарафан від українського бренду theCOAT by Katya Silchenko сезону весна-літо 2019.

Образ вийшов по-справжньому літнім: сарафан на тонких бретельках виконаний з бавовняної тканини з дрібним квітковим принтом. Увагу привертають цікаві декоративні рішення: бузкові силіконові вставки в районі талії, а також декольте, ніжні оборки на кишенях.

Тіна Кароль у сукні від theCOAT

Тіна Кароль

Тіна Кароль у сукні від theCOAT by Katya Silchenko (фото: instagram.com/goloskrainy_official)

Свій повітряний образ Кароль доповнила ошатними туфлями-човниками з прозорого силікону.

Зачіска — об'ємні локони акуратно викладені на одну сторону. Макіяж — вечірній з акцентом на червоні губи.

Сама жіночність: Тіна Кароль у сукні theCOAT на прем'єрі Голосу країни (фото)

Образ Тіни Кароль під час першого ефіру 9 сезону шоу Голос країни

Шанувальники співачки також залишили свої відгуки з приводу її участі в Голосі країни, а також вбрання.

  • "Королева і три мушкетери. Як все гарно придумали!" — зазначає davidenko248.
  • "Краса", — захоплюється onya_gvrlk.
  • "Тіна, ви приголомшлива!" — пише annshishkanova.
  • "Просто бомба!" — погоджується kudrina677.
  • "Зараз дивлюся на вас і милуюся", — зазначає fllamingersting.

Відзначимо, що в онлайн-магазині бренду вартість схожої моделі сукні становить $ 390.

Цікаво, що Кароль вже з'являлася раніше в даному сарафані під час fashion-зйомки.

Тіна Кароль у сукні theCOAT

Тіна Кароль у сукні theCOAT (фото: instagram.com/tina_karol)

Сама жіночність: Тіна Кароль у сукні theCOAT на прем'єрі Голосу країни (фото)

Фото: thecoat.com.ua

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль вразила своє елегантністю у "діамантовій" сукні від бренду GUDU.

Також LITE писав, що фанати Тіни Кароль влаштували яскравий "тату-флешмоб". Шанувальники співачки роблять тематичні тату, пов'язані з творчістю виконавиці.

Тіна Кароль: цікаві факти (відео: РБК-Україна)

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