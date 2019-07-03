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Ноги от ушей: Наталья Водянова демонстрирует безупречную фигуру и чувство стиля

Lite » Мода 03.07.2019 - 18:33
Ноги от ушей: Наталья Водянова демонстрирует безупречную фигуру и чувство стиля
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-летняя красавица показала новый образ в мини

Наталья Водянова может позволить себе любой наряд – ее параметры вот уже который год остаются такими же, как в юности. Поэтому 37-летняя супермодель с радостью примеряет дерзкие мини, которые подчеркивают стройность ее фигуры и бесконечную длину ног. А еще такие образы каждый раз заставляют поклонников усомниться в том, что Водянова – мама 5-х детей и что в феврале ей исполнилось 37.

Ноги от ушей: Наталья Водянова демонстрирует безупречную фигуру и чувство стиляНаталья в платье Dior (фото: instagram.com/natasupernova) 

Вчера, 3 июня, она в который раз провернула этот "трюк". Днем она посетила показ Dior, куда выбрала роскошное платье длиной до колен из новой коллекции легендарного бренда. А вечером посетила шоу Christian Louboutin. И здесь уже она не стала скромничать. Модель и филантроп примерила в этот раз ультракороткий комбинезон бледно-розового оттенка с широкими рукавами, тонким поясом и пуговицами.

Ноги от ушей: Наталья Водянова демонстрирует безупречную фигуру и чувство стиляНовый образ Водяновой вызвал восторг у подписчиков (фото: instagram.com/natasupernova) 

Он сделал и без того утонченную фигуру звезды по-девичьи хрупкой, но особенно подчеркнул стройность ног. Безусловно, свою роль сыграли в этом и босоножки на высоких каблуках от Christian Louboutin. Черные, с необычными переплетами и яркой полосатой подошвой, они собрали максимальное количество комплиментов среди подписчиков Натальи. Впрочем, главным предметом обсуждения все-таки стали "ноги от ушей" Водяновой. Завершила образ крошечная сумочка-портфель на длинной цепочке бежевого оттенка.

Ноги от ушей: Наталья Водянова демонстрирует безупречную фигуру и чувство стиляНаталья на Неделе моды в Париже (фото: instagram.com/natasupernova) 

Модель как обычно поделилась множеством сториз, где дала рассмотреть себя со всех сторон. Одно фото – где она сидит на мосту в лучах солнечного света – она опубликовала на своей странице, написав: "Закат на Неделе моды".

Ноги от ушей: Наталья Водянова демонстрирует безупречную фигуру и чувство стиляНоги от ушей: Наталья Водянова демонстрирует безупречную фигуру и чувство стиляВодянова – новая муза Багинского (фото: instagram.com/natasupernova) 

Интересно, что недавно Наталья покорила сердце еще одного дизайнера – в этот раз украинского. На днях популярный среди мировых селебрити шляпник Руслан Багинский презентовал в Париже дебютную коллекцию головных уборов «Стожары». Своей музой он провозгласил Водянову, опубликовав серию фото с ней и написав в своем Instagram: "Наша муза @natasupernova на дебютной презентации в Париже во время Недели высокой моды".

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