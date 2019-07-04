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Сама жіночність: Наталія Водянова підкреслила струнку фігуру сукнею міді незвичайної забарвлення

Lite » Мода 04.07.2019 - 18:32
Сама жіночність: Наталія Водянова підкреслила струнку фігуру сукнею міді незвичайної забарвлення
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-річна знаменитість провела черговий експеримент з волоссям

Наталя Водянова, яка рідко пропускає Тижні моди, цього разу також щосили насолоджується кутюрним шедеврами. Вона встигає не тільки блищати на шоу, але і підтримувати друзів із фешн-індустрії, публікуючи відео і фото з ними в численних сториз і відзначаючи їх. На кожен показ вона збирається, ретельно продумуючи кожну деталь образу. Тому луки моделі і філантропа стають одним з головних предметів обговорення на модних і зоряних порталах. Вчора, 3 липня, вона відвідала шоу Valentino. Потрібно відзначити, що на показ цього разу вона прийшла сама, без свого коханого чоловіка і батька дітей Антуана Арно. Втім, він завжди намагається скласти компанію Наталії, якщо дозволяє графік. Наприклад, на Тижні чоловічої моди пара з'явилася разом.

Сама жіночність: Наталія Водянова підкреслила струнку фігуру сукнею міді незвичайної забарвленняСама жіночність: Наталія Водянова підкреслила струнку фігуру сукнею міді незвичайної забарвленняНовий вихід Наталії (фото: instagram.com/natasupernova)

На захід 37-річна знаменитість прийшла в незвичайній сукні рожевого кольору з принтом спереду. З довгими рукавами, об'ємним бантом на грудях і яскравими червоними смужками на плісировані спідниці, вона зробила образ моделі схожим на подіумний. Доповнили наряд чорні босоніжки на невисокому каблуці і з золотистою фурнітурою, а також чорна сумочка на довгому ланцюжку з квітами. З аксесуарів модель також вибрала масивні сережки з камінням. Волосся Наталії було прибране в низький пучок, а макіяж виконаний в приглушених тонах.

Сама жіночність: Наталія Водянова підкреслила струнку фігуру сукнею міді незвичайної забарвленняНаталя і Антуан (фото: instagram.com/natasupernova)

Водянова опублікувала кілька фото на своїй сторінці і написала: «До і після @maisonvalentino приголомшливого шоу. Маестро @pppiccioli im, я ваш найбільший шанувальник». Як правило, її публікація викликала хвилю обговорень і захоплень серед фоловерів.

Сама жіночність: Наталія Водянова підкреслила струнку фігуру сукнею міді незвичайної забарвленняНаталя в Каннах (фото: instagram.com/natasupernova)

Як завжди, головною темою стала юність і стрункість моделі. Втім, вона і сама не проти їх підкреслити. Наприклад, Наталія вибирає міні, які демонструють її нескінченні ноги. А також підбирає відтінки, які гармонують з її типом зовнішності.

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