Розовая мечта: Кендалл Дженнер покорила сеть воздушным кукольным образом и стройными ногами

Кендалл Дженнер стала единственной сестрой, которая пропустила "розовую" вечеринку в Лос-Анджелесе по случаю запуска новой косметической линии Кайли. Тем не менее ей все же представился шанс примерить наряд в таком же стиле – в Каннах на презентации новой коллаборации шведского бренда H&M и итальянского модельера Джамбаттиста Валли, куда и отправилась звезда.

Самая высокооплачиваемая модель в мире в наряде H&M и Giambattista Valli,(фото: instagram.com/amandaleehair)

Кендалл в числе других моделей удостоилась чести представлять наряды из новой коллекции на благотворительном ежегодном ужине amfAR. Девушка примерила короткое ярко-розовое шифоновое платье с длинным пристежным шлейфом. Состоящее из множества пышных оборок и дополненное поясом на талии, оно подчеркнуло тонкую талию и длинные стройные ноги знаменитой красавицы. Дополнили картину босоножки на высоких каблуках, крупные серьги с жемчугом, роскошная укладка и макияж с накладными ресницами. Общий вид модели вышел кукольным и соблазнительным.

Девушка поделилась с подписчиками серией ярких снимков (фото: instagram.com/amandaleehair)

Стоило фото и видео Кендалл попасть в сеть, как они вызвали бурю эмоций и обсуждений. Разумеется, положительных. Первыми отреагировали сестры Кендалл. "Вау", – написала Ким, которая недавно уже восхищалась красотой младшей сестры. "Как же ты великолепна", – добавила Кортни. А за ними поспешили и остальные пользователи сети.

Кендалл Дженнер к лицу яркие образы (фото: instagram.com/styledbyhrush)

Святая Мать, какая красота!

Боже, это просто совершенно

Это все и даже больше

Так. Прекрасно.

Я не понимаю, как можно выглядеть столь идеально. Она человек?

Боже, я одержима этим

Я люблю это платье, но тут нужны ее длинные ноги. Я бы выглядел, как мочалка для ванной

Это просто божественно

Дизайнер в окружении своих моделей (фото: instagram.com/hm)

К слову, коллекция появится в продаже еще не скоро – 7 ноября. Но 25 мая в некоторых магазинах H&M, а также на сайте бренда несколько моделей будут выставлены на продажу. Нужно отметить, что наряды из новой линии, над которыми трудился креативный директор французского модного Дома Giambattista Valli, вышли вполне в его духе. Дизайнер любит подчеркивать красоту женщин роскошными пышными платьями с множеством оборок, делающих их похожими на сказочных принцесс.

Творения Джамбаттиста Валли (фото: instagram.com/giambattistavalliparis)