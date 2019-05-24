Розовая мечта: Кендалл Дженнер покорила сеть воздушным кукольным образом и стройными ногами

23-летняя супермодель блистает в Каннах
Кендалл Дженнер стала единственной сестрой, которая пропустила "розовую" вечеринку в Лос-Анджелесе по случаю запуска новой косметической линии Кайли. Тем не менее ей все же представился шанс примерить наряд в таком же стиле – в Каннах на презентации новой коллаборации шведского бренда H&M и итальянского модельера Джамбаттиста Валли, куда и отправилась звезда.
Кендалл в числе других моделей удостоилась чести представлять наряды из новой коллекции на благотворительном ежегодном ужине amfAR. Девушка примерила короткое ярко-розовое шифоновое платье с длинным пристежным шлейфом. Состоящее из множества пышных оборок и дополненное поясом на талии, оно подчеркнуло тонкую талию и длинные стройные ноги знаменитой красавицы. Дополнили картину босоножки на высоких каблуках, крупные серьги с жемчугом, роскошная укладка и макияж с накладными ресницами. Общий вид модели вышел кукольным и соблазнительным.
Стоило фото и видео Кендалл попасть в сеть, как они вызвали бурю эмоций и обсуждений. Разумеется, положительных. Первыми отреагировали сестры Кендалл. "Вау", – написала Ким, которая недавно уже восхищалась красотой младшей сестры. "Как же ты великолепна", – добавила Кортни. А за ними поспешили и остальные пользователи сети.
К слову, коллекция появится в продаже еще не скоро – 7 ноября. Но 25 мая в некоторых магазинах H&M, а также на сайте бренда несколько моделей будут выставлены на продажу. Нужно отметить, что наряды из новой линии, над которыми трудился креативный директор французского модного Дома Giambattista Valli, вышли вполне в его духе. Дизайнер любит подчеркивать красоту женщин роскошными пышными платьями с множеством оборок, делающих их похожими на сказочных принцесс.