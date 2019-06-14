Рожева леді: Катя Осадча захопила стрункістю у вечірній квітчастій сукні

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведуча вбралася у вечірню сукню з насиченим квітковим принтом

Катя Осадча продовжує поповнювати "марафон світських заходів" новими подіями. Українська телеведуча зі своєю програмою "Світське життя" побувала на особливій вечірці, приуроченій до настання літа, - "Бал квітів" в одному зі столичних ресторанів. Для світського виходу Осадча вибрала не менш красномовне плаття для вечора.

Так, на своїй instagram-сторінці та на сторінці програми Осадча опублікувала цілу серію фото, на яких можна розглянути яскраве вбрання телеведучої. Катя блищала в приталеній вечірній сукні в підлогу. Одне плече оголено, друге обрамляють волани. Ще одна родзинка наряду – невеликий шлейф. В очі кидається насичений квітковий принт сукні – великі троянди. До речі, квітковий принт вже кілька сезонів вважається трендом весняно-літнього сезону. При цьому, чим він більш насичений і яскраво виражений, тим більше це стильно виглядає в 2019 році.

Образ Осадчої доповнює вишукана діадема у волоссі, а також заколювання з квітами. У вушках і на шиї – лаконічні золоті прикраси. У цілому, образ вийшов свіжий та витончений.

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/svitsketv)

А от на сторінці програми "Світське життя" було опубліковано трохи більше фото – вже із зірковими гостями вечора.

Наприклад, на фото з Осадчою позувала група KAZKA: Олександра Зарицька, Микита Будаш і Дмитро Мазуряк.

Катя Осадча і група KAZKA (фото: instagram.com/svitsketv)

Також в об'єктив камери потрапили: телеведучий Олександр Педан та хореограф Олена Шоптенко.

Фото: instagram.com/svitsketv

Нагадаємо, що буквально за день до цього Катя Осадча захопила ніжністю в білосніжній сукні. Телеведуча відвідала презентацію нового проекту, яка пройшла в столичному аеропорту "Бориспіль". Телеведуча навіть жартома відмітила - їй незвично нахоится в аеропорту і нікуди не їхати. Для чергової появи Осадча вибрала романтичне плаття від українського бренду POUSTOVIT.

Також до цього Осадча захопила ніжним фото без макіяжу з улюбленими квітами. У ведучої і правда з'явилася своєрідна традиція - кожен рік робити фото з півоніями.