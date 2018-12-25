Рождественский шоппинг: топ-7 способов избежать лишних трат на распродаже

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Сезон рождественских и новогодних скидок уже в самом разгаре, и риск растратить все свои деньги, но так и не купить ничего стоящего, велик

Ажиотаж подстегивает водоворот, скупающих все подряд покупателей, которые кинулись за подарками "под елочку" в последний момент, и скидки, призывно манящие со всевозможных витрин. Для того, чтобы грамотно обойти уловки маркетологов, и сделать полезные инвестиции в свой стиль, потребуется сделать несколько шагов.

1. Начните с того, что есть. Проведите ревизию в своем шкафу, для этого разберите ваш гардероб на сезоны, проверьте достаточно ли у вас базовых вещей, вся ли одежда сочетается между собой по цвету и фактуре, и нет ли вещей устаревшего кроя.

2. Создайте список. После ревизии станет понятнее, что например, к деловому костюму не хватает блузки, или к образу на выход - подходящей пары туфель. Запишите все тщательно, а лучше сфотографируйте уже готовые комплекты без недостающих деталей (такое наглядное пособие позже пригодиться вам в магазине).

Фото: pixabay.com

3. Заранее присмотритесь к магазинам. Действительно, осталось не так много времени, но при желании можно успеть. Сходите на шоппинг с пустым кошельком, так снизиться риск сделать необдуманную покупку и вы успеете посмотреть больше вариантов.

4. Проштудируйте он-лайн магазины. Интернет — замечательный проводник между вами и новой одеждой, пока приедет доставка у вас будет еще достаточно времени подумать, действительно ли нужна ли эта покупка. Кроме того, именно дома лучше всего примерять новую вещь с теми комплектами, которые уже есть у вас в шкафу.

Фото: pixabay.com

5. Спланируйте бюджет. Не стоит в скидочном запале спускать всю зарплату или тратить все лимиты. Даже если скидка достигает 90%, сохраняйте здравый смысл.

6️. Примеряйте. Если что-то хорошо сидит на манекене, то это не обязательно подойдет и вам. Даже если в примерочную стоит километровая очередь, это не повод в обход нее нести покупку сразу на кассу. Сначала — примерка, потом — покупка.

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7️. Загляните в магазины люкс-сегмента. Самое время, побывать в дорогих магазинах, которые тоже делают хорошие скидки на праздники, и цены в них становятся более доступными.

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Отметим, что ранее специалисты Pantone рассказали, какими будут пять главных оттенков зимы 2019. Модницам стоит взять их на заметку, при выборе новогоднего платья.

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